İkinci el otomobil fiyatları isyan ettirdi! Pazar dolu ama alan yok

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeyle ÖTV’de yeni oranlar yürürlüğe girdi. Yapılan ÖTV zammı, ikinci el araç fiyatlarına da yansıdı. Vatandaşlar ikinci el arabalara yönelirken, ikinci el pazarında fiyatlar yükseldi.

Bursa’da her pazar günü kapılarını açan ikinci el oto pazarı bugün yine erken saatlerde doldu taştı. İkinci el araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile yeni araç alacakların bir araya geldiği oto pazarında adım atacak yer kalmadı.

Günün erken saatlerinde ikinci el oto almak için pazarı adım adım gezen vatandaşlar, bekledikleri fiyatları göremeyince şaşırdı. Geçen hafta sonu gelen ÖTV zammının ardından ikinci el oto fiyatlarının da artmasıyla vatandaşlar otomobil alamadan sadece bakmakla yetindi.

“FİYATLAR YÜKSEK BAŞIMIZ DÖNDÜ”

2 aydır araç baktığını ancak fiyatlardan başı döndüğünü belirten bir vatandaş, “Fiyatlar yüksek, başımız döndü. 40-45 bin liralık araç bakıyorduk ama hepsi 50-55 bine çıkmış. ÖTV zammından sonra tekrar fiyatlar artmış. Fiyatlar hiç azalmıyor. Millet bedavadan geziniyor. 2 aydır araç bakıyorum ama fiyatlar hep yüksek. Ben 92 model aracımı 16 bin liraya baktım, şu an o araba 25 bin lira yazmışlar” diye konuştu.

OTOMOBİL VERGİSİNDE LİDER TÜRKİYE

2019'da Danimarka yüzde 212'yi aşan vergi tavanıyla birinci sırada yer alırken, Türkiye ise yüzde 206 ile ikinci sıradaydı. Son gelen zamdan sonra yüzde 277'e (ÖTV&KDV) ulaşarak açık ara öne geçti.

DR. BİNGÖL: HAZIR TALEBİ ARTAN BİR ÜRÜN VARKEN…

Sozcu.com.tr’ye daha önce açıklamalarda bulunan Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl pandemide otomobil ihtiyacının vatandaş için bir zorunluluk olduğunu dile getirmişti.

Bingöl, “Durum böyle olunca akla hemen şu soru geliyor; içerisinde bulunduğumuz şu zorlu süreçte otomobile olan talebin artmasının iki temel gerekçesi vardı. Birincisi insanlar çalışmak zorunda oldukları için en azından işe gidip gelmek ve diğer ulaşım ihtiyaçları için daha izole bir ulaşım tercihi nedeniyle bunu talep ettiler.

Diğeri ise düşük faizli kredi musluğu açılarak bu talep teşvik edildi. Maalesef talebi artan her ürünün vergisinin de artıyor olması denkleminden yola çıkarak yaşadığımız ÖTV artışı hayata geçirildi. Daha doğrusu hazır talebi artan bir ürün varken hemen oradan hazineye gelir elde etme refleksi gösteren bir maliye yönetimi ile tanıştık şu son günlerde” ifadelerini kullanmıştı.

VATANDAŞLAR MAĞDUR OLDU Parasını peşin ödeyip otomobil almak isteyenler de ÖTV zammına takıldı. Bursalı Muhammet İkbal Yıldız, 24 Ağustos'ta parasını peşin yatırıp sipariş ettiği otomobili ÖTV'ye gelen zam nedeniyle alamadı. Firma ile 276 bin TL'ye anlaşıp parasını peşin yatırdığı 2020 model araç, ÖTV farkı ile bir gece de 331 bin TL oldu. 55 bin TL farkı ödemek istemediğini belirten Yıldız, hukuk mücadelesi başlattığını söyledi.

VERGİ İÇİN KAÇ AY ÇALIŞILACAK?

Son ÖTV artışı ile birlikte sıfır kilometre, 1.5 motorlu ve vergisiz fiyatı 123 bin 77 TL olan bir otomobilin fiyatı, vergiler eklendikten sonra 219 bin 500 TL'ye çıkıyor. Hal böyle olunca aynı otomobili hiç yemeden içmeden eline geçen net maaşı ile almaya çalışan üç vatandaşın durumuna bakalım istedik;

ASGARİ ÜCRETLİ

Bekar bir asgari ücretli vatandaş bu araca sahip olmak için yemeden içmeden ve başka bir kuruş bile harcamadan eline geçen net maaşını 94,5 ay (yaklaşık 8 yıl) biriktirmesi gerekiyor, bunun da 53 ayını araba için 41,5 ayında ise arabanın vergileri için çalışacak.

BRÜT 5.000 TL ÜCRETLİ

Söz konusu otomobili alabilmek için yine aylık 5.000 TL brüt ücret ile çalışan bir vatandaşın başka bir harcama yapmadan net maaşını 60 ay (5 yıl) biriktirmesi gerekiyor. Bu beş yılın 33,5 ayında otomobil için 26,5 ayında ise arabanın vergileri için çalışacak.

BRÜT 10 BİN TL ÜCRETLİ

Vergisiz fiyatı 123 bin 77 TL olan otomobil için aylık 10.000 TL brüt ücret ile çalışan bir vatandaş ise yine yemeden içmeden eline geçen net maaşını 32,5 ay (yaklaşık 3 yıl) biriktirmesi gerekiyor. Bunun da 18,2 ayında araba için 14,4 ayı ise arabanın vergileri için çalışacak.

(Tüm bu denklemler araba fiyatlarının ve ele geçen net ücretlerin aynı olduğu varsayımıyla oluşturuldu. Ayrıca hesaba o zamana kadar başka bir ÖTV artışının olmaması da katıldı.)

(sozcu.com.tr-İHA)