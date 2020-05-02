İlk çeyrekte cirosu 1 milyar lirayı aştı

Teknosa bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında yüzde 25 seviyesinde büyüme gösterdi. Teknosa, 2020 yılının ilk üç ayında e-ticaret kanalındaki performansıyla da dikkat çekti.

2020 yılında online satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 109 büyüdü. Böylelikle online satışların payı Teknosa'nın bu dönemdeki toplam cirosunun yüzde 10.7'sine ulaşmış oldu.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Dijitalleşme ve müşteri odaklı dönüşüm ile yükselen performansımızı sürdürdük. ‘Yeni Neslin Teknosa'sı vizyonuyla dijital altyapımıza önemli yatırımlar yaparak müşterilerimize diledikleri şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için çalışıyoruz” dedi.