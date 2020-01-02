İlk helal sertifika TSE’ye verildi

2020 bütçesi de 4 milyon lira olan kurumdan helal sertifika alan ilk yer, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumu'nun TSE'ye verdiği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı.

15 BAŞVURU GELDİ

Pekcan, Türkiye'nin Müslüman dünyasında standartlar uyarınca akreditasyon yapabilen ilk ülke olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Helal Akreditasyon Kurumu'na 7'si yurtdışından olmak üzere 15 akreditasyon başvurusu geldi. Avusturya, Avustralya, İsviçre, Tayvan, Sırbistan, Etiyopya ve Bulgaristan'dan talep var. Dünyadaki 1.8 milyar Müslüman'ın helal belgeli ürün ve hizmet sektörlerindeki harcamaları 4.5 trilyon dolara ulaştı.”