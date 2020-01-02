Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İlk helal sertifika TSE’ye verildi

Özellikle gıda alanındaki ürünlere “Helal Sertifikası” vermek amacıyla Kasım 2017’de kurulan ve 5 yönetim kurulu üyesi atanıp 4 Daire Başkanı ile 50 kişilik personel de alan son 2 yıllık bütçesi ise 15.5 milyon lira olan Helal Akreditasyon Kurumu, 2 yıl sonra ilk sertifikasını verdi.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Ekonomi
İlk helal sertifika TSE’ye verildi

2020 bütçesi de 4 milyon lira olan kurumdan helal sertifika alan ilk yer, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Helal Akreditasyon Kurumu'nun TSE'ye verdiği ilk akreditasyon sertifikasının teslim törenine katıldı.

15 BAŞVURU GELDİ

Pekcan, Türkiye'nin Müslüman dünyasında standartlar uyarınca akreditasyon yapabilen ilk ülke olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Helal Akreditasyon Kurumu'na 7'si yurtdışından olmak üzere 15 akreditasyon başvurusu geldi. Avusturya, Avustralya, İsviçre, Tayvan, Sırbistan, Etiyopya ve Bulgaristan'dan talep var. Dünyadaki 1.8 milyar Müslüman'ın helal belgeli ürün ve hizmet sektörlerindeki harcamaları 4.5 trilyon dolara ulaştı.”

Son güncelleme: 00:36 02.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more