Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İmamoğlu’ndan taksi plakası sinyali

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yeni taksi plakaları çıkarılacağının sinyalini verdi. 1990'lı yılların başından bu yana İstanbul'da taksi plakası verilmiyor. Günümüzde bir plakanın 2 milyon TL'yi aştığı ifade ediliyor.

Sozcu.com.tr
16:38 -
Haberler Ekonomi
İmamoğlu’ndan taksi plakası sinyali

Son bir yılda UBER’in faaliyetlerini durdurması ve korsan taksi sayısının artmasıyla birlikte sarı taksiler gündemden düşmüyor.

İstanbul’da yaklaşık 18 bin civarında sarı taksi bulunuyor. İşin ticaretini yapanlara göre özellikle UBER’in yasaklanmasından sonra taksi plakalarının değeri uçtu! Şu an bir plakanın 2 milyon TL’den fazla ederi var.

TAKSİ PLAKASI İHTİYACI VAR

Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddiaları hakkında da konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı ihtiyaçlara bakıyor arkadaşlarım” dedi.

Yakın zamanda ulaşım uzmanı olan yetkililerin bu konuda açıklama yapacağını dile getiren İmamoğlu “Ama şu an ‘şu tarihte şöyle bir ilanımız var' ya da ‘taksi plakaları satacağız' diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır” diye konuştu.

İLGİLİ HABERTaksi plakası fiyatları sansürlendiTaksi plakası fiyatları sansürlendi
Ekonomi internet istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye
Son güncelleme: 16:46 21.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more