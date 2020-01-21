İmamoğlu’ndan taksi plakası sinyali

Son bir yılda UBER’in faaliyetlerini durdurması ve korsan taksi sayısının artmasıyla birlikte sarı taksiler gündemden düşmüyor.

İstanbul’da yaklaşık 18 bin civarında sarı taksi bulunuyor. İşin ticaretini yapanlara göre özellikle UBER’in yasaklanmasından sonra taksi plakalarının değeri uçtu! Şu an bir plakanın 2 milyon TL’den fazla ederi var.

TAKSİ PLAKASI İHTİYACI VAR

Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddiaları hakkında da konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, “Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı ihtiyaçlara bakıyor arkadaşlarım” dedi.

Yakın zamanda ulaşım uzmanı olan yetkililerin bu konuda açıklama yapacağını dile getiren İmamoğlu “Ama şu an ‘şu tarihte şöyle bir ilanımız var' ya da ‘taksi plakaları satacağız' diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır” diye konuştu.