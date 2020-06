İmamoğlu’ndan ‘taksi’ süreci ile ilgili sert açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Haziran'da katıldığı canlı yayında, kent içi ulaşımın temel unsurlarından taksiler için yeni bir uygulama başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından kamuoyunda konu tartışılmaya başlandı. İmamoğlu, bazı çevrelerden “tehditvari” açıklamalar gelmesi üzerine konuyla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu, “Geçen hafta cuma günü, yeni bir sürecin başlatılacağını 5 bin yeni taksinin İstanbul’a katılacağını dile getirmiştim. Elbette bunun bir kural, bir paylaşım ve aynı zamanda bir süreci var. Biz, pazartesi günü 5 bin taksiyi sürece katmayacağız. Bu bir öngörü, bir çalışma; ama kararlı bir çalışma” dedi.

“BİZİ TEHDİT ETMEYE ÇALIŞMASINLAR”

Taksici esnafı ile meslek odalarıyla bu konuyu tartışarak süreci yürüteceklerini belirten İmamoğlu, “Neyi konuşmadık ki bunu konuşmayacağız; elbette konuşacağız. Ama hiç kimse, sadece ve sadece kendi çıkarı üzerinden hareketle bizi kısıtlamaya kalkmasın.

İBB, İstanbul’un 16 milyon insanını temsil eder ve ona göre hareket eder. Yani İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Bunun bir kere altını çizelim. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar” diye konuştu.

“YASALARIN VERDİĞİ HER YETKİYİ KULLANMAKTAN İMTİNA ETMEYİZ”

İstanbul’un yeni taksilere ihtiyacı olduğunun altını çizen İmamoğlu şöyle devam etti:

“Bütün dünyada bunun örneği vardır. Kaldı ki pandemi süreci ile beraber bütün dünyada, özellikle karantina sonrası, özel araç ve taksi kullanımının arttığı da nettir.

Elbette ki, İstanbullunun konforlu taksi kullanma hakkı konusunda hassas davranacağız. Plaka fiyatları ile geçim sağlayan rantçılara bu süreci kurban etmeyiz, ettirmeyiz. İstanbul’da düzeni bozucu bir fiile giren her şahıs, karşısında devleti bulacaktır.

Yani yasaların İBB'ye verdiği her yetkiyi kullanmaktan imtina etmeyiz. Gerçek taksi esnafı, çok ama çok rahat olsun. Hiç dert etmesin. Yeni sistemde herkesin çalışma ve kiralama koşulu da iyileşecek.

On binlerce esnafımız, bu işten ekmek kazanan insan da rahat edecek. Sosyal güvencelerinden sosyal haklarına kadar, sürecin disiplin altına alınması konusunda yeni bir dönemi başlatacağız. Herkesin gönlünü ferah tutmasını istiyorum.”

“SABIRLA BİZİ TAKİP EDİN”

İmamoğlu “İstanbul’un düzeni için, İstanbul’un disiplini için, turiste, gelen konuğa, İstanbullunun kendisine hizmet verirken, en iyi şekilde hizmet etmesi için, esnafının güvenliği için, taksinin biçimi, şekli için mücadelemizden bizi kimse ama kimse alıkoyamaz. Belki birkaç yüz kişi üzülecek ama binlerce taksi emekçisi ve milyonlarca İstanbullu, bu güzel yeni taksi uygulamamızdan mutlu olacak. Sabırla bizi takip edin. Taksi konusunda, benim 16 milyon insanımın gönlü rahat olsun” dedi.

NE OLMUŞTU?

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin taksiyi kiraya vereceklerini açıklamasının ardından taksi plaka fiyatlarında düşüş yaşanmıştı. Cuma gününden önce 2 milyon 200 bin TL civarında olan plaka fiyatları dün 2 milyon TL dolayına inmişti. Bağcılar Oto Center’daki galericiler taksi piyasasında bir kargaşa yaşandığını söylemişti.

Bağcılar Oto Center’de plaka alım-satımı yapan bazı esnaflar, “Taksi esnafı ve taksi plaka sahibi olarak buna tepkiliyiz. Başkanın bunu tekrar gözden geçirmesini isteriz. Şimdi 5 bin taksi dediği an önü açılmış oluyor. Sektörde bir yanlışlık varsa, eksiklik varsa esnafla oturup konuşulur. Taksi plakaları 2 milyon 200 bin civarındaydı. Bir açıklamayla 2 milyon civarına indi. Esnaf ‘acaba plakama bir şey olur mu?’ diye tedirgin oluyor. Verdiğini de kabul etsek esnaf yürütmeyi durdurur. Yani şu an her şey hazırlansa da esnaf bunun yürütmesini durdurur. Esnaf eski esnaf değil. Anında İstanbul’u kilitler. Kimse plakasını satmasın” şeklinde konuşmuştu.