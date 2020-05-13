IMF Başkanı: Haziran’da büyük olasılıkla büyüme tahminlerimizi düşüreceğiz

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüsü salgınının birçok ekonomiyi tahminlerinden daha sert etkilediğini belirterek “Çok büyük olasılıkla Haziran’da tahminlerimizi daha da düşüreceğiz” dedi.

IMF, Nisan’da yayımladığı küresel ekonomik görünüm raporunda 2020’de küresel ekonominin yüzde 3 küçüleceği tahminini paylaşmış ve küresel ekonominin 1930’lardaki Büyük Buhran sonrasındaki en büyük krizle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

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Finacial Times tarafından düzenlenen bir konferansta konuşan Georgieava, “Birçok ülkeden gelen veriler, zaten kötümser olan tahminlerimizden daha kötü” dedi.