IMF: Pandemiye karşı 19,5 trilyon dolar harcandı

Uluslararası Para Fonu (IMF), “Benzersiz Bir Yıl” başlığıyla yayımladığı 2020 yılı raporunda, dünya ekonomisinin pandemi nedeniyle derin bir krizle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yıllık raporda yer alan mesajında, dünya genelinde hükümetlerin pandeminin olumsuz etkilerine karşı yaklaşık 12 trilyon dolarlık mali, 7,5 trilyon dolarlık da parasal paket açıkladıkları bilgisini paylaştı.

Raporda, dünyanın 1930’lardaki Büyük Buhran yılları sonrasındaki en büyük krizi yaşadığı vurgusu tekrarlandı.

IMF KREDİLERİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

IMF’nin pandemi döneminde üye ülkelere finansman desteklerinin 100 milyar doları aştığını aktaran Georgieva, düşük gelirli üye ülkelere de çok ihtiyaç duyduklarını borç ötelemeyi yaptıklarını belirtti.

Raporda, IMF’nin 83 ülkeye 165 milyar dolar finansman desteği sağladığı, 29 ülkenin borçlarının da ötelendiği yazıldı.

Tüm bunlara rağmen küresel ekonomik görünümün belirsiz kalmaya devam ettiğini vurgulayan IMF Başkanı, önümüzdeki dönemin belirsizlikler, zorluklar ve iniş çıkışlar içereceğini, geriye gidişlerin olabileceğini dile getirdi.

1 trilyon dolarlık kredi kapasiteleri olduğunu ve 190 üye ülkeye daha fazla yardıma hazır bulunduklarını belirten IMF Başkanı, raporda borçların sürdürülebilirliği, yönetişim, yolsuzluk, sosyal harcamalar, finansal teknoloji, dijital paralar ve iklim değişikliği konularına da değindiklerine işaret etti.