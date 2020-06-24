IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Küresel Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı. Nisan raporunda 2020 için küresel ekonomide yüzde 3’lük küçülme tahminine yer veren IMF, Haziran raporunda küçülme oranını yüzde 4,9’a çekti. Kurum, küresel ekonomide 2021 için büyüme beklentisini de yüzde 5,8’den yüzde 5,4’e çekti.

IMF, nisanda açıkladığı 2020 için Türkiye’de ekonomik büyüme tahminini ise yüzde 5 olarak korudu.

Rapora “Diğerlerine benzemeyen kriz, belirsiz toparlanma” başlığını koyan kurum, corona virüsü salgınının 2020’nin ilk yarısında ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin beklenenden daha sert olduğunu, toparlanmanın da önceki tahminden daha kademeli olacağını vurguladı.

Nisan raporunda ABD için yüzde 5,9 küçülme öngören IMF, haziran raporunda küçülme tahminini yüzde 8’e çekti. Kurum, Euro bölgesi ekonomileri için küçülme beklentisini de yüzde 7,5’ten yüzde 10,2’ye çekti.

Çin içinse 2020 büyüme tahmini yüzde 1,2’den yüzde 1’e çekildi.

Gelişmekte olan ülkelerin geneli için küçülme tahmini de yüzde 1’den yüzde 3’e düşürüldü.