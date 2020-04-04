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IMF ve Dünya Bankası kredileri dağıtılmaya başlandı

IMF ve Dünya Bankası corona virüsünün etkilerini azaltmak için az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere fon sağlamaya başladı. Hindistan Dünya Bankası'ndan 1 milyar dolarlık kredi kullandı.

Sozcu.com.tr
16:11 -
Haberler Ekonomi
IMF ve Dünya Bankası kredileri dağıtılmaya başlandı

IMF ve Dünya Bankası corona virüs fonları kapsamında ülkelere mali yardımları dağıtmaya başladı. IMF 80 ülkeye fon sağlayacağını daha önce açıklamıştı. Türkiye IMF fonuna resmi olarak başvuruda bulunmadı.

Retuers'ın yaptığı derlemeye göre Hindistan Dünya Bankası'ndan corona ile mücadele için 1 milyar dolar fon aldı.

Dünya Bankası Afganistan'a corona ile mücadele için 100 milyon dolar fon aktarırken Senegal IMF'den 221 milyon dolarlık fon kullandı.

IMF gelişmekte olan ülkeler için corona virüsüne karşı 50 milyar dolarlık (336 milyar TL) bir kredi paketi hazırlamıştı.

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Son güncelleme: 16:14 04.04.2020
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