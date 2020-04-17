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IMF’den üye ülkelere kotalarının yüzde 145’ine kadar destek imkanı

IMF, üye ülkelere kotalarının yüzde 145'ine kadar kısa vadeli likidite sunulmasını sağlayan yeni bir kısa vadeli likidite hattını devreye aldığını duyurdu. Türkiye'nin IMF'deki kotası 6,9 milyar dolar, kotanın yüzde 145'i 10 milyar dolar seviyesinde.

Sozcu.com.tr
09:53 -
Haberler Ekonomi
IMF’den üye ülkelere kotalarının yüzde 145’ine kadar destek imkanı

Uluslararası Para Fonu (IMF), corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşen üye ülkelere destek için yeni kısa vadeli likidite hattını (SLL) devreye aldığını duyurdu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, bu yeni araçla güçlü temelleri olan ancak ödemeler dengesi desteğine ihtiyaç duyan üye ülkelere kısa vadeli fon sunmayı amaçladıklarını söyledi. Georgieva, söz konusu yeni araçtan üyelere kotalarının yüzde 145’ine kadar likidite sağlayabileceklerini açıkladı.

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Türkiye’nin IMF’deki kotası 4,6 milyar SDR (bugünkü karşılığı 6,9 milyar dolar). Kotanın yüzde 145’i ise yaklaşık 10 milyar dolara denk geliyor.

Salgın nedeniyle küresel ekonominin yüzde 3 küçüleceğini ve 1929’daki Büyük Buhran sonrası en büyük krizin yaşandığını belirten IMF, 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesinin tamamını 189 üye ülkenin kullanımına sunacağını açıklamıştı.

Ankara, IMF’ye başvurunun gündemde olmadığını açıklamıştı.

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Son güncelleme: 10:11 17.04.2020
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