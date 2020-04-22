IMF’den corona çözümü önerisi: Zenginden daha fazla vergi alın

Yıllardır gelişmekte olan ülkelerden vergi indirim teşvikleri isteyen IMF, bu politikasını değiştirdi. Kurum son yaptığı çağrıda zenginlerden daha fazla vergi alınmasını tavsiye etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ‘Vergi Sorunları' başlığıyla izlenmesi gereken yöntemleri anlatan bir makale yayınladı. Buna göre salgın sırasında ekonomisi sıkıntıya giren devletlerin, gelir, emlak ve varlık vergilerini artırarak ek kaynak yaratmaları gerektiği belirtildi.

KESKİN POLİTİKA DEĞİŞİMİ

Yıllardır, gelişmekte olan ülkeler için ana politikası vergi indirimlerini teşvik etmek olan kurumun bir anda zengin kesimden daha fazla vergi alınması yönünde çağrıda bulunması, keskin bir dönüşe işaret ediyor. The Guardian'daki habere göre, son dönemde ekonomilerdeki cansız büyüme, IMF'yi ‘vites değişimi'ne iterek zengin insanlarla diğerleri arasındaki makasın kapanmasına yönelik planlamalara yöneltti.

GEORGİEVA, EŞİTSİZLİK SORUNUNA DİKKAT ÇEKTİ

IMF Genel Direktörü Kristalina Georgieva, bu yılın başında yazdığı bir blog yazısında, “Fırsat eşitsizliği, kuşaklar arası eşitsizlik, kadın erkek eşitsizliği… Ve tabii ki gelir ve servet eşitsizliği. Hepsi toplumlarımızda mevcut ve maalesef birçok ülkede artmaya devam ediyor” ifadelerini kullanmıştı.

‘BÜYÜK BUHRAN’LA YARIŞABİLİR

IMF geçen hafta yayınladığı bir öngörüde, salgın nedeniyle yaşanacak ekonomik daralmanın, 1929'da ABD'de başlayarak tüm dünyayı sarsan Büyük Buhran'la yarışma ihtimali olduğunu belirtmişti. Tahminlere göre bu yıl küresel gayrisafi yurt içi hasıla yüzde 3 düşecek. Eğer salgın kontrol altına alınmazsa düşüş daha büyük olacak.