IMF’den Gürcistan’a 200 milyon dolar kredi

Uluslararası Para Fonu (IMF), komşu ülke Gürcistan’a 200 milyon dolar kredi vereceğini açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, kredinin, corona virüsü salgını nedeniyle ülkede artan ödemeler dengesi ve bütçe sorunlarının çözümüne katkı için kullanılacağı belirtildi.

Reuters’ın haberine göre, IMF, Gürcistan’a ek 448 milyon mali kaynak verilmesine onay vermişti.

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IMF açıklamasında, “Salgının Gürcistan ekonomisi üzerinde belirgin bir etkisi olması bekleniyor. IMF’nin mali desteği, artan sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları için ihtiyaç duyulan kaynağa bir katkı olacak” denildi.

IMF, 2020’de Gürcistan ekonomisinin yüzde 4 küçülmesini öngörüyor.

3,7 milyon nüfuslu Gürcistan’da toplamda 582 corona vakası tespit edilirken, ölü sayısı 8 olarak açıklandı.