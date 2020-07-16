IMF’den küresel ekonomi için ‘ikinci dalga’ uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, G20 ülkeleri maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının bu hafta sonu yapacakları sanal toplantı öncesi yayınladığı yazıda, “Tehlikeyi henüz atlatmış değiliz” dedi.

Georgieva yazısında, ikinci bir dalgada finans sektörünün belirgin zorluklarla karşı karşıya kalacağı ve buna bağlı olarak da sektörde iş kayıpları, iflaslar ve yeniden yapılandırmalar yaşanacağı uyarısı yaptı.

Aynı zamanda, artan küresel borç düzeylerine de dikkat çeken Georgieva, buna karşın mevcut ekonomik belirsizlikler nedeniyle mali yardımların durdurulması için erken olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Üretim açıklarının belirgin düzeylerde olduğu ve enflasyonun hedeflerin altında olduğu durumlarda para politikasının uyumlu olmasının sürdürülmesi gerekir.” (DHA)