IMF’den Türkiye için yüzde 5 küçülme tahmini

Uluslararası Para Fonu (IMF), ‘küresel ekonomik görünüm’ raporunun ekim baskısını yayımladı. Buna göre, kurumun küresel ekonomi için 2020 yılı ekonomik küçülme tahmini haziranda açıkladığı yüzde 5,2 seviyesinden den yüzde 4,4’e çekti.

Fon, Türkiye için haziranda yüzde 5 olarak açıkladığı 2020 yılı ekonomik küçülme oranı tahminini ise değiştirmedi. Kurum, 2021’de ise Türkiye ekonomisinde yüzde 5’lik ekonomik büyüme bekliyor.

Hazine ve Ekonomi Bakanlığı’nın 29 Eylül’de açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’nda 2020 yılı için büyüme tahmini yüzde 0,3 olarak açıklanmıştı.

IMF, 2020 tahminlerini hazirana göre şöyle değişitdi: ABD için yüzde -8’den yüzde -4,3’e; Euro Bölgesi için yüzde -10,2’den yüzde -8,3’e; gelişen ve yükselen ekonomiler için yüzde -3,5’ten yüzde -3,3’e çekti.

Çin için ise büyüme tahmini yüzde 1’den yüzde 1,9’a yükseltildi….