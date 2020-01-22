İncirlik için sendikadan eylem kararı

İncirlik Hava Üssü’nde ABD’li işveren Vectrus şirketi 20 Ocak’ta, 20 Şubat tarihine kadar savunma sanayinde çalışan 32’si kadın toplam 424 işçinin işten çıkartılacağını Türk Harb-İş Sendikası’na ve bölge çalışmaya bildirdi. Firmaya ait 890 Türk işçinin çalıştığı üstte 424 işçinin çıkartılmasın Amerika’nın Türkiye, Suriye ve Irak’taki operasyonlarını küçültmeye mi başladı sorusunu akıllara getirdi.

İncirlik üssünde 2 bin 500 civarı asker bulunuyor ve Türk personel onların ütü, yemek ve temizlik gibi işlemlerini gerçekleştiriyor. Dün akşam saatlerinde Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın ile İncirlik Hava Üssü’nde 10. Tanker Üs Komutanı ile yaptığı görüşmenin detayları belli oldu. İşçiler, taleplerinin yerine gelmemesi durumunda sendikaları ile eyleme gidecek. Şirket yetkilileri ile kritik görüşme ise yarın 14:00’da gerçekleşecek.

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ŞİRKET YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞME YARIN 14’TE

Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın, şirketle ilk resmi toplantının yarın 14:00’da gerçekleşeceğini belirterek, “Dün akşam saatlerinde İncirlik Hava Üssü’nde komuta düzeyinden 10. Tanker Üs Komutanı ile görüştüm ve konu hakkında bilgilendirmede bulundum. Onlara şirketin aldığı kararın talihsiz bir karar olduğunu işin azalması ile ilgili bir durum olmadığını söyledim. Onlar da öneri niteliğinde şirkete tavsiyelerde bulunacaklarını aktardı.

Henüz şirket yetkilileri ile görüşmediğimiz için bu sonucu ne derece etkileyecek bilmiyoruz. Oradaki üssün giriş çıkışı ve güvenliğinden bu birim sorumlu” diye konuştu.

SENDİKA KARARDAN VAZGEÇİLMEZSE EYLEME GİDECEK

Akalın, “Komutana da bu karardan vazgeçilmemesi üzerine, toplu bir eylem yapacağımız bilgisini verdim” dedi. Çıkartılacak personelin isimlerinin belli olmadığını sadece sayı olarak kendilerine iletildiği bilgisini de paylaşan Akalın, şirket ile toplamda 3 toplantı yapacaklarını aktardı.