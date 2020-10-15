Influencer çılgınlığında bir ilk: Chiara Ferrangi borsaya açılıyor

Dünyada reklam sektöründe sosyal medya fenomenlerinin ağırlığı giderek artarken, İtalya’dan çok çarpıcı bir haber geldi.

Instagram ünlüsü ve blogger, 33 yaşındaki İtalyan Chiara Ferragni borsaya açılıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Ferrangi, 21,5 milyon takipçisiyle elde ettiği şöhreti borsada da paraya çevirmeye hazırlanıyor.

2019’DA 31 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Ferragni’nin pazarlama işlerini yapan şirketi Sisterhood, 2019’da 11 milyon euro gelir elde etmişti. Ferragni’nin moda şirketi Serendipity ve “The Blonde Salad” isimli bloguna sahip olan TBS Crew da 2019’da toplamda 20 milyon euro gelire ulaştı.

Ünlü influencerın yaşadığı Milano kentindeki İtalya Borsası’nda yapılması planlanan halka arzın hangi şirket üzerinden olacağı ise henüz belli değil.

Instagramda 198 milyon takipçisi olan ABD’li TV ve sosyal medya ünlüsü Kylie Jenner’ın makyaj şirketinin yüzde 51’i, 600 milyon dolara parfüm üreticisi Coty’e satılmıştı.

ABD’li pop star Rihanna’nın Fransız moda devi LVMH destekli kozmetik markası Fenty Beauty, geçen yıl 500 milyon euro gelir elde etti.

BİR İLK OLACAK

Reuters, Ferragni’nin şirketlerinin toplam değerinin 80 milyon euro edebileceğini belirtti. Bu rakamın borsa için küçük olduğunu ancak bu halka arzın bir ilk olması açısından önemli olduğu vurgulanan haberde, sadece internet üzerinden kendisini markalaştıran bir ismin ilk kez borsaya açılacağı, benzer kişilerin borsaya açılması açısından da bunun önemli bir sınav olacağı belirtildi.

Influencer Marketing Hub verilerine göre, markalar, 2019’da reklam büçelerinin yaklaşık 6,5 milyar dolarını influencerlara ayırıyor. Rakam son üç yılda dörde katlandı.