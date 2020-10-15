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Influencer çılgınlığında bir ilk: Chiara Ferrangi borsaya açılıyor

Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla 21,5 milyon takipçiye ulaşan ve geçen yıl 31 milyon euro gelir elde eden İtalyan Chiara Ferragni, borsaya açılmaya hazırlanıyor. Bu adım, reklam dünyasında giderek ağırlıkları artan influencerler için bir ilk olacak.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:38, 15/10/2020
Haberler Ekonomi
Influencer çılgınlığında bir ilk: Chiara Ferrangi borsaya açılıyor

Dünyada reklam sektöründe sosyal medya fenomenlerinin ağırlığı giderek artarken, İtalya’dan çok çarpıcı bir haber geldi.

Instagram ünlüsü ve blogger, 33 yaşındaki İtalyan Chiara Ferragni borsaya açılıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, Ferrangi, 21,5 milyon takipçisiyle elde ettiği şöhreti borsada da paraya çevirmeye hazırlanıyor.

Ferragni, Milano’da Versace’nin 2018 İlkbahar/Yaz defilesi öncesinde / Fotoğraf: Shutterstock

2019’DA 31 MİLYON EURO GELİR ELDE ETTİ

Ferragni’nin pazarlama işlerini yapan şirketi Sisterhood, 2019’da 11 milyon euro gelir elde etmişti. Ferragni’nin moda şirketi Serendipity ve “The Blonde Salad” isimli bloguna sahip olan TBS Crew da 2019’da toplamda 20 milyon euro gelire ulaştı.

Ünlü influencerın yaşadığı Milano kentindeki İtalya Borsası’nda yapılması planlanan halka arzın hangi şirket üzerinden olacağı ise henüz belli değil.

Ferragni ailesiyle birlikte özel anlarını da sosyal medyadan paylaşıyor. Soldan sağa, annesi Marinadi Guardo, kardeşi Valentina Ferragni, Chiara Ferrangi, kardeşi Francesca Ferragni

Instagramda 198 milyon takipçisi olan ABD’li TV ve sosyal medya ünlüsü Kylie Jenner’ın makyaj şirketinin yüzde 51’i, 600 milyon dolara parfüm üreticisi Coty’e satılmıştı.

ABD’li pop star Rihanna’nın Fransız moda devi LVMH destekli kozmetik markası Fenty Beauty, geçen yıl 500 milyon euro gelir elde etti.

Ferragni, 1 Ekim 2015’te Paris Moda Haftası öncesinde kameralara poz verirken / Fotoğraf: Shutterstock

BİR İLK OLACAK

Reuters, Ferragni’nin şirketlerinin toplam değerinin 80 milyon euro edebileceğini belirtti. Bu rakamın borsa için küçük olduğunu ancak bu halka arzın bir ilk olması açısından önemli olduğu vurgulanan haberde, sadece internet üzerinden kendisini markalaştıran bir ismin ilk kez borsaya açılacağı, benzer kişilerin borsaya açılması açısından da bunun önemli bir sınav olacağı belirtildi.

Influencer Marketing Hub verilerine göre, markalar, 2019’da reklam büçelerinin yaklaşık 6,5 milyar dolarını influencerlara ayırıyor. Rakam son üç yılda dörde katlandı.

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