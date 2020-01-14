Asgari ücretle üç ay ekstra izin

Türkiye’de faaliyet gösteren bir özel bankanın çalışanları, yılın istedikleri herhangi bir döneminde üç aya kadar ücretli izin kullanabilecek, isterlerse bu süreyi kullanılmamış yıllık izinleriyle birleştirerek altı aya kadar uzatabilecekler.

Çalışanlar bu sırada maaşlarını alırken sağlık sigortası gibi yan haklarını da koruyabilecekler. ING Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Meltem Kalender Öztürk, şöyle konuştu:

15 YIL ÜZERİ GÜNCEL MAAŞINI ÖDÜYOR

Turuncu Mola ile bu alandaki öncü rolümüzü daha da ileri aşamaya taşıyoruz. Dünyada benzer ‘sabbatical leave’ (ücretli izin) uygulamaları var, ancak sınırlı sayıda kurum bu molayı kullanan çalışanlarına maaş ödemeye devam ediyor.

“ING Türkiye ise Turuncu Mola kullandıkları sürede 5-15 yıl arası kıdemi olan çalışanlarına asgari ücret; 15 yıl ve üzeri kıdemde olan çalışanlara ise güncel maaşlarını ödeyecek.

“Fark yaratan uygulamalarımıza Turuncu Mola ile bir yenisini eklediğimiz için memnuniyet duyuyoruz ve inovatif, yenilikçi ve öncü insan kaynakları uygulamalarına imza atmaya devam edeceğiz.” (DHA)

