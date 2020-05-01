ING’den sağlık çalışanlarına ‘Turuncu Ekstra’ avantajı

ING Türkiye, corona virüsü salgınına karşı özverili bir mücadele veren sağlık çalışanlarına; hayatlarını kolaylaştırmak ve kişisel bütçelerine katkı sağlamak amacıyla Turuncu Ekstra programının avantajlarını, 750 TL harcama koşulu olmadan sunmaya başladı. Turuncu Ekstra'nın avantajlarından doktorlar, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar ve diğer tüm sağlık personelleri yararlanabilecek.

EK FAİZ GETİRİSİ

ING Türkiye'nin tasarruf odaklı yenilikçi programı Turuncu Ekstra ile sağlık çalışanları, ING Banka Kartı ile yaptıkları alışverişler veya vadesiz hesaptan gerçekleştirdikleri fatura ödemeleriyle bir sonraki ay e-Turuncu ve Turuncu TL hesaplarında ek faiz kazanacak, ayda üç kez farklı banka ATM’lerinden masrafsız para çekebilecek ve yatırabilecek. Üstelik ING Mobil ve internet şubesinde yapacakları EFT ve havalelerde masraf ödemeyecekler. Bunun yanı sıra, Turuncu Ekstra banka kartı sağlık çalışanlarına her durumda avantaj sağlayarak, ihtiyaç kredisi kullandıklarında aylık harcamalarını banka kartından yaptıkları takdirde, bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade kazanma imkânı sunacak.

Bu avantajlara ek olarak, sağlık çalışanlarına özel sunulan harcama koşulsuz Turuncu Ekstra programına katılan ve ihtiyaç kredisine başvuran ilk 5 bin müşteri, yüzde 0 faizli ve masrafsız, 12 ay vadeli 3 bin TL'ye varan ihtiyaç kredisinden de yararlanabilecek.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN KİŞİSEL BÜTÇELERİNE KATKI SUNMAYI ARZU EDİYORUZ’

Turuncu Ekstra kapsamında sağlık çalışanlarına sundukları avantajlar hakkında bilgi veren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Yaşadığımız bu olağanüstü dönemde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine finansal anlamda destek olabilmek adına Turuncu Ekstra paketimizdeki harcama koşulunu kaldırdık. Birikimlerine ek faiz, indirimli faiz ile kredi olanağı, ücretsiz bankacılık işlemleri ve alışverişlerinde indirimler ile sağlık çalışanlarımızın kişisel bütçelerine katkı sunmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı arzu ediyoruz” dedi.