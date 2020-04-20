İngiliz devi: Devlet desteği olmazsa hayatta kalamayız

Corona virüsü salgını nedeniyle ülkelerin birbirleriyle ulaşımı kesmesi, hava yolu firmalarına ağır bir darbe vurdu. Yaşananlardan en çok etkilenen sektörlerin başında gelen hava ulaşım şirketleri, devlet desteğine ihtiyaç duyuyor.

Reuters’ın haberine göre; Virgin Atlantic'in kurucusu Richard Branson, ancak Britanya Hükümeti'nin finansal desteği olursa şirketin hayatta kalabileceğini söyledi. Virgin Atlantic, Britanya şirketleri için açıklanan acil yardım destek paketinden faydalanmak için geçen ay başvuru yaptı. Ancak henüz anlaşma sağlanamadı.

‘BEDAVA PARA İSTEMİYORUZ’

Branson, şirketi ayakta tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade ederek, “Hava yolu ulaşımında şu anki belirsizlik ve daha ne kadar uçaklarımızın yerde kalacağını bilmememiz nedeniyle devlet desteği almamız şart. Bunun bedava para olmasına gerek yok. Kredi verilirse, şirketimiz daha sonra bunu geri öder” ifadelerini kullandı. Virgin Atlantic'in hisselerinin yüzde 51'i Branson'ın Virgin Grubu'na, yüzde 49'u ise ABD hava yolu şirketi Delta'ya ait.

İŞÇİ PARTİSİ ELEŞTİRDİ

Milyarder Branson, Virgin Atlantic'in çalışanların maaşlarını 2 aylığına kesmesi nedeniyle İşçi Partisi tarafından yoğun şekilde eleştiri aldı. Richard Branson bu konuyla ilgili olarak, “Bu, çalışanlarımızla ortak aldığımız bir karar. Mal varlığımla ilgili birçok yorum gördüm. Ancak konuşulan rakamlar Virgin'in krize girmeden önceki getirileriyle hesaplanmış. Bankada hazır bekleyen param yok. Yıllarca Virgin'den elde edilen kâr yine bu şirkete yatırımlar yapılması için kullanıldı. Şu anki durumda gelen hiçbir para yokken, dışarı akan büyük miktarda para var” diye konuştu.