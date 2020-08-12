İngiliz ekonomisi yüzde 20.4’lük daralmayla resesyona girdi

İngiltere ekonomisiyle ilgili açıklanan ön rakamlara göre ikinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH), bir önceki çeyreğe oranla yüzde 20.4 daraldı. CNBC'de yer alan habere göre, karantina önlemlerinin hafifletilmesinin ardından mayıs ayında yüzde 1.8'lik toparlanma yaşanırken, haziranda bu oran yüzde 8.7'ye çıktı.

İlk çeyrekte İngiliz ekonomisi yüzde 2.2 küçülmüştü. Peş peşe iki çeyrekte yaşanan daralmayla birlikte teknik olarak ülke ekonomisi resesyona (durgunluk) girmiş oldu. Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre özellikle hükümet kısıtlamalarına en çok maruz kalan sektörler olan hizmet, inşaat ve üretimde rekor düşüşler yaşandı.

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE ORANLA DÜŞÜŞ YÜZDE 21.7

Ulusal İstatistik Ofisi'nden ekonomi istatistikçisi Jonathan Athow yaptığı açıklamada, “Ekonomi, haziranda mağazaların yeniden açılması, fabrikaların yeniden üretime başlaması ile birlikte toparlanma sinyalleri verdi. Buna rağmen haziran ayındaki GSYİH, virüsün etkilerinin görülmediği son ay olan şubatın altında seyrediyor” dedi.

Düzey olarak GSYİH, en son 2003'ün ikinci çeyreğinde bu kadar düşüktü. Bu yılın ikinci çeyrek performansı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 geriledi. Ulusal İstatistik Ofisi, kamu sağlığı kısıtlamaları nedeniyle veri toplamada zorluklar yaşandığını ve tahminlerin normalden daha belirsiz olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

G-7 İÇİNDE EN KÖTÜ PERFORMANS İNGİLTERE’YE AİT

İngiliz ekonomisi, gelişmiş ülkeler (G-7) arasında en kötü ikinci çeyrek performansını gösterdi. Buna göre Fransa'da yüzde 13.8, İtalya'da yüzde 12.4, Almanya'da yüzde 10.1, Kanada'da yüzde 12, ABD'de yüzde 9.5 ve Japonya'da yüzde 7.6'lık daralma yaşandı.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, bunun nedenini, “Yemek için dışarı çıkmak, sinemaya gitmek, alışveriş yapmak gibi sosyal faaliyetler, Avrupa'daki diğer ülkelere nazaran bizim ekonomimizde çok daha önemli bir paya sahip. Bu endüstrileri neredeyse üç ay boyunca kelimenin tam anlamıyla kapatınca, maalesef ekonomimiz üzerinde çok büyük bir etkisi oldu” sözleriyle anlattı.

TOPARLANMA ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK TEHDİT İŞSİZLİK

Ekonomistler, üçüncü çeyrekte keskin bir toparlanma bekliyor. İngiltere Merkez Bankası'nın bu dönem için tahmini, yüzde 18'lik büyüme olacağı yönünde. Bununla dördüncü çeyrekte ise Brexit geçiş sürecinin son tarihi olmasının yükünün hissedilmesi bekleniyor.

Hükümetin milyonlarca işçinin ücretlerini sübvanse ettiği planı ise ekim ayında sona erecek. UBS Global Wealth Management ekonomisti Dan Turner, “İş gücü piyasasının görünümü kötüleşecek. Bunun, toparlanma ivmesini yavaşlatması beklenebilir. Ancak diğer yandan bastırılmış tüketici talebi üçüncü çeyrekte güçlü bir toparlanma sağlaması muhtemel. Yine de İngiltere ekonomisinin salgın öncesi seviyesini yakalaması, 2021'in sonundan önce olmayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

NG Gelişmiş Piyasalar Ekonomisti James Smith ise artan işsizliğin, toparlanma trendindeki ekonominin önündeki en büyük tehdit olduğunu dile getirdi. Smith, “Özellikle salgından en çok etkilenen konaklama ve eğlence sektöründeki birçok firma sosyal mesafe kısıtlamaları ile mücadeleye devam edecek” dedi.