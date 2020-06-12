İngiliz ekonomisinde tarihi çöküş: Yüzde 20.4

Business Insider’da yer alan habere göre, bir yanda corona virüsü salgınıyla boğuşan, bir yandan Brexit sonrası Avrupa Birliği ile ticaret anlaşmaları yapmanın yollarını arayan İngiltere'de ekonomi dibe vurdu.

Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı rakamlara göre ülkenin gayri safi yurt içi hasılası nisanda, bir önceki aya oranla tam yüzde 20.4 düştü. Bu, tarihte kaydedilen aylık bazlı en büyük küçülme oldu.

ONS'tan istatistikçi Jonathan Athow, “Nisandaki düşüş, bugüne kadar gördüğümüz en büyüğü oldu. Mart ayındaki küçülmeden üç kat, corona virüsü salgınının hemen öncesinden ise 10 kat büyük bir daralma yaşandı. Ekonominin neredeyse tüm alanları darbe almış durumda” yorumunu yaptı.