İngiliz ekonomisinin durumu tahmin edilenden kötü

İngiltere ekonomisi için yapılan tahminler daha da kötüleşti. BBC'de yer alan habere göre, corona virüsü salgını ve Brexit'in üst üste gelmesiyle sarsılan İngilizler'in salgın öncesi döneme dönmesi en iyi ihtimalle 2024 yılını bulacak.

18 AYDA TOPARLANMA TAHMİNİ ÇÖP OLDU

EY Item Club'ın İngiliz Hazinesi'ne benzer bir model kullanarak yaptığı tahmine göre, işsizlik yüzde 3.9'dan yüzde 9'a yükselecek. Asıl endişe verici tahmin ise ekonominin daralmasıyla ilgili. Bir ay önce yapılan analizlerde İngiliz ekonomisinin 2020'de yüzde 8 küçüleceği belirlenmişti. Ancak son tahminlerde daralmanın yüzde 11'i bulacağı kaydedildi. Salgının bitmesi halinde, salgın öncesi döneme 18 ayda dönüleceği yönündeki tahminler de 2024 yılı olarak revize edilmiş durumda.

‘TÜKETİCİLER TEMKİNLİ DAVRANIYOR'

İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Andy Haldane, geçen hafta milletvekillerine verdiği brifingde ekonominin V şeklinde bir toparlanma sürecinde olduğunu söylemişti. Mart ve nisan ayında kaybedilen üretim kapasitesinin yarısının geri geldiğini açıklamıştı. Ancak uzmanlar tam tersini düşünüyor.

İktisatçılara göre Haldane'in tahmin ettiği kadar hızlı bir toparlanma zor görünüyor. EY Item Club'ın baş ekonomi danışmanı Howard Archer, “Karantina kısıtlamaları kaldırılsa da tüketiciler beklenenden çok daha temkinli davranıyor. Bize göre ekonominin toparlanmasında tüketici güveniyle birlikte işsizlik ve iş yatırımları belirleyici faktörler olacak. İngiliz ekonomisi en kötü dönemi geride bırakmış olabilir ama tırmanışın beklenenden çok daha uzun sürmesi muhtemel görünüyor” dedi.

MERKEZ BANKASI 100 MİLYAR DOLAR AKTARACAK

Hükümet, insanları harcama yapmaya teşvik etmek için vergileri düşürdü, destek ödemeleri yaptı. Hazine şansölyesi Rishi Sunak, konaklama sektöründe KDV'yi kaldırdı. Ayrıca ekim ayı bitene kadar her personel için bin pound destek ödemesi sözü verdi. Ancak 30 milyar dolarlık paketin daha çok turizm ve restoran sektörünü desteklediği, diğer sektörleri ise görmezden geldiği eleştirileri yapıldı.

İngiltere Merkez Bankası ise geçen ay yaptığı açıklamada corona virüsü salgını kaynaklı ‘benzeri görülmemiş' krizle mücadeleye yardım etmek için ekonomiye 100 milyar pound aktaracağını belirtmişti.

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