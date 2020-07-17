İngiliz kulübü Newcastle’a ABD’li talip

Suudi Prensi Muhammed bin Salman'ın ardından ABD'li medya patronu Henry Mauriss de İngiltere Premier Lig kulübü Newcastle United'ı satın almak için harekete geçti.

Bloomberg'de yer alan habere göre Maauriss, bu iş için bir danışman tutmaya hazırlanıyor. ABD'li ClearTV'nin CEO'su olan ABD'li yatırımcı, İngiltere'de fazla tanınan biri değil. Ancak konuyu yakından takip eden bir kaynağın verdiği bilgiye göre Mauriss, Newcastle'ın sahibi Mike Ashley ile çoktan bir görüşme gerçekleştirip 350 milyon pound teklif etti. Suudiler'in önerisi ise 300 milyon pound olmuştu.

TARAFTARLAR SUUDİLER'i İSTİYOR

Newcastle taraftarları, kulübe çok daha fazla para akıtacaklarını düşündüğü için Suudiler'in teklifinin kabul edilmesini istiyor. Ancak İngiltere'nin en üst liginde bir takımın satışına onay veren son merci Premier Lig Yönetimi.

Burada Suudiler'in satın alma talebi aylardır görüşülse de bir karar çıkmadı. Bin Salman'ın başta İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde parmağı olduğu şüphesi, insan hakları konusundaki sabıkası, İngiliz futbolseverlerin büyük bölümünün bu satın almaya karşı çıkmasına neden oldu.

51 YILDIR KUPA KAZANAMADILAR

Newcastle United, İngiltere'nin en sadık taraftarlarından birine sahip. Maçlarını 50 binden fazla kişiye oynayan kulüp, 13 yıldır Mike Ashley'nin elinde. Taraftarlar uzun süredir, kulübe yeteri kadar yatırım yapmadığı gerekçesiyle Ashley'yi protesto ediyor ve takımı satmasını istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, 51 yıldır kupa kazanamadığı için destekçileri, kulübü artık güçlü bir kadro kurmak için yatırım yapmaktan çekinmeyecek bir iş insanının ya da grubun satın almasını istiyor. Newcastle, 20 takımlı Premier Lig'de 13. sırada yer alıyor.