İngilizler cep telefonlarını kullanamayabilir!

İngiltere'nin Huawei'ye ülkede yasak getirmeye hazırlanması, önemli bir kriz doğurabilir. BBC'de yer alan habere göre ülkenin en büyük GSM operatörlerinden Vodafone ve BT, 5G sistemlerinden Huawei ekipmanlarını çıkarmaları için kendilerine üç yıl ya da daha az süre tanınması halinde cep telefonu sinyallerinde kesintiler olacağı uyarısında bulundu.

EN AZ BEŞ SENE, İDEALİ YEDİ SENE



Her iki şirketin de yöneticileri, milletvekilleri ile konu hakkında görüşmeler yapıyor. Vodafone ve BT yetkilileri, Huawei'ye yasak gelmesi halinde, sistemlerinde bulunan ekipmanların değişimi için kendilerine en az beş yıl, ideal süre olarak ise yedi yıl zaman tanınması gerektiğini belirtti.

İngiliz Hükümeti, ocak ayında Huawei'nin 5G pazar payını sınırladı, telekom sağlayıcılarını tedarik etmesine ise izin verdi. Ancak ABD'nin yaptırımları, Huawei'nin kendi çiplerini üretmesini engelledi. Şirketin başka üreticilerinin çiplerini kullanması, İngilizler açısından güvenlik sorunu olarak görülüyor. Bu nedenle iki hafta içinde Huawei'ye yaptırım uygulaması bekleniyor. Asıl soru, bunun ne zaman yürürlüğe gireceği.

‘BİRÇOK İŞ YAPMAMIZ GEREKECEK'



İktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı mensupları, 2024 yılındaki seçimlerden önce yasağın uygulamaya konulması taraftarı. Bu da 2023'e kadar olan kısa sürede şirketlerin Huawei ekipmanlarını terk etmesi demek.

Vodafone ve BT'ye göre bu kadar kısa bir süre tanınması, mobil iletişim ağı üzerinde yıkıcı etkiye neden olacak. BT'nin teknoloji sorumlusu Howard Watson, “Üç yılda bunları sıfırlamamızın istenmesi, 2G, 4G ve 5G sahibi müşterilerimizin kesin olarak sinyal kesintileri yaşamasına neden olur” diye konuştu. Watson, “Huawei ekipmanlarını çıkarmak için baz istasyonlarını, direkleri değiştirmek gerek. Bunun için vinç kullanmamız lazım. Sokakları trafiğe kapatmak için izinler çıkarmak gerek. Bunu yapmak için ideal süre yedi sene” diye konuştu.

‘BİRKAÇ GÜN SİNYAL ALAMAZLAR'



Aynı sorun Vodafone için de geçerli. Şirketin ağ sorumlusu Andrea Dona, “Müşterilerimiz, yapılan işin büyüklüğüne göre bazen birkaç gün boyunca cep telefonlarındaki sinyallerini kaybedecek. Bunun için bize gereken zaman minimum beş sene” ifadelerini kullandı.

Huawei İngiltere Başkan Yardımcısı Jeremy Thompson ise duruşma için kendilerine tanınan sürenin çok az olduğunu belirterek, “Elimizde kendi çiplerimizden iyi bir stok var. Bir süre daha yedek parça temin edebiliriz. Yeni alacağımız çipleri ise sadece Çinli firmalardan değil, Avrupalı şirketlerden de alacağız. Bunların detaylarını sizle paylaşabiliriz ancak bunun için biraz daha süreye ihtiyacımız var” dedi.