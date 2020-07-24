İngilizler karantinada kendini müziğe verdi!

İngiltere'de yılın ikinci çeyreğinde gitar satışları adeta tavan yaptı. BBC'de yer alan habere göre, ülkenin en büyük online müzik aletleri satıcısı Gear4music'in bu dönemdeki geliri, geçen yıla oranla tam yüzde 80 yükselerek 21 milyon 200 bin pound oldu.

‘İNSANLAR PODCAST YAYINCISI OLMAK İSTİYOR'

En çok satılan müzik aletleri ise elektro ve akustik gitarlar oldu. Dijital piyanolara olan ilgi de arttı. Şirketin genel müdürü Andrew Wass yaptığı açıklamada, “İnsanlar bu dönemde gerçekten iyi bir hobiye sahip olmak istiyor. Muhtemelen okul hayatlarında müzik enstrümanı kullanmışlardı ve şimdi buna geri dönmeye karar verdiler. Müzik aletlerinin yanı sıra kayıt yapmaya yarayan aletlere de yoğun talep oldu. Anlaşılan insanlar podcast yayıncısı olmak istiyor” ifadelerini kullandı.

PROFESYONEL SİSTEMLERE TALEP AZALDI

460 çalışanı bulunan Gear4musics'in uluslararası satışları da dahil olduğunda toplam geliri geçen seneye oranla yüzde 68 yükselerek 37 milyon 300 pound olarak gerçekleşti.

Andrew Wass, karantinanın ilk üç haftasının iş hayatının en kötü dönemi olduğunu dile getirerek, “Personelimizin devam etmekteki kararlılığı, bu seviyeye gelmemizi sağladı” diye konuştu. Wass, tek kaybın profesyonel sistemlerde yaşandığını söyleyerek, “Bar ve disko gibi mekanların da eski günlerine dönmesiyle birlikte talep yavaş yavaş artıyor. Neyse ki diğer alanlardaki artış sayesinde bu durumdan etkilenmedik” diye konuştu.