İngilizlere yurt dışı tatili yok

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, İngilizler'in merakla beklediği uluslararası tatil konusuna açıklık getirdi. Hancock, corona virüsü salgını nedeniyle bu yaz İngiliz vatandaşlarının başka ülkelerde tatil yapamayacağını söyledi.



ITV'ye konuşan Bakan Hancock, “Bu yaz insanlar yurt dışında normal bir yaz tatili yapamayacak mı?” sorusuna, “Bence böyle olacak” yanıtını verdi.

TÜRKİYE'DEN 19 ÜLKEYE UÇUŞ BAŞLAMASI BEKLENİYOR



Bu haber, İngilizler'in yaz tatilinde tercih ettiği ülkeler arasında yer alan Türkiye'yi olumsuz etkileyecek. Geçen sene bu ülkeden yaklaşık 3 milyon kişi tatil için Türkiye'yi tercih etmişti. Ayrıca her yıl ülkemize gelen İngiliz sayısında ciddi bir artış yaşanıyordu.

Türklerin yurt dışı tatiline gidip gidemeyecekleri henüz tam olarak netleşmedi. Ancak ilk etapta, haziran ayında aralarında Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Çin, Japonya'nın da bulunduğu 19 ülkede toplam 23 şehre uçuşların başlaması bekleniyor.