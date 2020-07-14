İngiltere 5G çalışmalarında Huawei’yi yasakladı!

İngiltere hükümeti Çinli Huawei'yi 5G çalışmalarından men etme kararı aldı. Böylece 5G çalışmaları için Çinli firmayı tercih eden İngiliz operatörler Huawei cihazları 2027 yılına kadar çıkarmak zorunda kalacak.

Firmaların 5G çalışmaları için yeni Huawei ekipmanları satın alması da artık söz konusu olamayacak. Bakanlar kurulu toplantısının ardından söz alan Medya Bakanı Oliver Dowden, Huawei yasaklarını kamu oyuna açıklarken GSM şirketlerinin yeni stratejilerinin ne olacağı merak ediliyor.

BBC’de yer alan habere göre ülkenin en büyük GSM operatörlerinden Vodafone ve BT, 5G sistemlerinden Huawei ekipmanlarını çıkarmaları için kendilerine üç yıl ya da daha az süre tanınması halinde cep telefonu sinyallerinde kesintiler olacağı uyarısında bulunmuştu.