İngiltere 60 milyon doz daha corona aşısı için anlaşma imzaladı

İngiltere, Fransız Sanofi ve GlaxoSmithKline tarafından geliştirilecek olası bir COVID-19 aşısı için 60 milyon dozluk bir tedarik anlaşması yaptı. Bu, İngiltere’nin bu konuda dördüncü anlaşması.

Henüz hastalığın tedavisi ya da önlenmesi için onaylanan herhangi bir aşı mevcut değil. COVID-19, dünya genelinde 659 binden fazla insanın ölümüne ve ekonomik hasara sebep oldu.

Anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı. İlk kez Nisan ayında bir araya gelen Sanofi ve GSK, klinik verilerin pozitif olması durumunda aşı için düzenleyici onayın 2021’in ilk yarısında alınabileceğini belirten bir açıklamada bulundu.

AMAÇ ERKEN ERİŞİMİ GÜVENCE ALTINA ALMAK

İngiltere, aşı tedarik anlaşmalarında erken harekete geçti ve bakanlar çeşitli adaylardan malzeme temin etmenin önemini vurguladılar.

İngiltere Ekonomi Bakanı Alok Sharma, “Gerçek şu ki hiçbir garanti yok” dedi ve ekledi, “Bu sırada işe yarayan bir aşı bulma şansımızı artırmak adına, GSK ve Sanofi gibi gelecek vaat eden çeşitli aşı adaylarına erken erişimi güvence altına almamız önemli.”

İngiltere geçtiğimiz hafta deneysel BioNTech / Pfizer aşısı için 30 milyon dozluk ve Valneva aşısı için prensipte 60 milyon dozluk bir anlaşma yaptı.

Bu anlaşmalar, bir önceki hafta AstraZeneca arafından Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirilen aşının İngiltere adına 100 milyonluk üretimi için yapılan anlaşmayı takiben geldi.

Henüz COVID-19’a karşı işe yarayan herhangi bir aşı geliştirilmemişken, İngiltere’nin şu anda potansiyel olarak 250 milyon doz aşısı var. (REUTERS)

