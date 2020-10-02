İngiltere “karantina” dedi, turizmci zora girdi

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Polonya’nın pozitif vaka sayısı ve oranında artış olması, Türkiye’nin ise yeni koronavirüs vaka sayılarını uluslararası örgütlere farklı bir biçimde bildirmesi nedeniyle bu iki ülke karantina listesine alındığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının bakanlığın açıkladığı hasta sayısının 19 katı olduğu şeklindeki iddiaların ardından, resmi verilerin asemptomatik yani belirti göstermeyen koronavirüs vakalarını içermediğini açıklamıştı.

10 BİN STERLİN CEZA

Shapps, Twitter’daki açıklamasında, “Eğer İngiltere’ye muaf olmayan bir ülkeden geliyorsanız, kendinizi yarından itibaren tecrite almak ZORUNDASINIZ. Buna uymayı reddedenlere, bu suçu tekrarlayanlara karşı cezai tedbirleri azami 10,000 sterline çıkarıyoruz” dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, İngiltere’nin Türkiye’nin en önemli turizm pazarlarından biri olduğunu belirterek, “İngiltere tarafından açıklanan kararın hem Türkiye'ye gelme isteği içinde olan İngiltere vatandaşları hem de bizim turizm sektörümüz açısından olumsuz etkileri olduğunu düşünmekteyiz…Ulaştırma Bakanı tarafından açıklanan Türkiye'nin seyahat koridoru listesinden çıkartılan ülkeler arasında yer almasına ilişkin kararın gözden geçirileceğini ümit ediyoruz” dedi.

750 BİN ZİYARETÇİ GELDİ

Bu yılın ilk dokuz aylık döneminde İngiltere’den Türkiye’ye yaklaşık 750 bin ziyaretçi geldiğini belirten Bağlıkaya, Türkiye’nin Covid-19 konusundaki tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerini almış olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“İngiliz misafirlerimizin yoğun olarak tercih ettiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman, İzmir, İstanbul gibi destinasyonlarımızda pandemi sürecinin başından itibaren turistin gittiği her noktada olağanüstü önlem ve tedbirler alınmıştır ve alınmaya devam etmektedir. Tüm bu önlemler uluslararası bağımsız değerlendirme kurumlarınca denetlenerek sertifikalandırılmaktadır. Türkiye, gelen misafirlerin sağlığını önceleyen bir yaklaşımla sigorta sistemini de hayata geçirmiş olup, sistem başarılı bir şekilde işlemektedir” dedi.

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, Türkiye’ye gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı ilk 8 ayda yüzde 76.6 düşüşle 7.2 milyon kişi oldu. Yabancı ziyaretçi sayısı Ağustos ayı özelinde ise yüzde 71.23 azalarak 1.8 milyon kişi olarak gerçekleşti.