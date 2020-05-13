İngiltere’de corona önlemi: Elektrikli scooter’lara yasal statü

İngiltere, ulaşımda büyük bir dönüşüm geçirmeye başladı. Corona virüsü salgını nedeniyle toplu taşıma araçları büyük risk taşıyor. CNBC’de yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarından kaçınmalıyız. Bisikletle işe gitmek şu anda çok güzel bir alternatif. Biliyorum, herkes bunu yapamaz. Ancak şu anda trafik çok az olduğu için bisiklet sürmek çok daha keyifli” diye konuştu.



ELEKTRONİK SCOOTERLAR İÇİN YASAL DÜZENLEME

Geçtiğimiz hafta ise hükümet, yeni bisiklet, scooter ve yürüyüş yolları yapmak için 2 milyar poundluk bütçe hazırladı. Hükümet ayrıca İngiltere'de teknik olarak yasa dışı sayılan elektronik scooterlarla ilgili yasal düzenlemeleri de öne çekti. Normalde gelecek yıl yapılması planlanan düzenleme, önümüzdeki ay halledilecek.

Bu durum Lime, Bird, Tier, Bolt, Voi ve Wind gibi elektronik scooter kiralama şirketleri için güzel bir haber oldu. Bird'ün CEO'su Travis VanderZanden, “Salgın sırasında trafik sıkışıklığı ve hava kirliliği önemli ölçüde azaldı. Elektronik scooterlar insanlara sürdürülebilir bir ulaşım seçeneği sunuyor. İngiliz Hükümeti'nin ulaşımda yeşil devrim adımları atmasından son derece memnunuz” diye konuştu.

ELEKTRONİK BİSİKLET ÜRETEN VANMOOF’UN GELİRLERİ İKİYE KATLANDI

Salgın sırasında elektronik bisiklet ve scooter’lara olan talep de büyük artış gösterdi. Satıcılar, insanların hızla bu araçlardan edinmeye başladığını belirtti.

Elektronik bisiklet üreticisi VanMoof'un kurucusu Taco Carlier, yılın ilk üç ayında, geçen senenin aynı dönemine oranla ürünlerine olan talebin dünya çapında yüzde 48 yükseldiğini açıkladı.

İngiltere'de ise bu artış yüzde 184 olarak gerçekleşti. VanMoof'un geçen seneki geliri yaklaşık 40 milyon dolar olmuştu. 2020 gelirlerinin ise ikiye katlanarak 80 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu büyüme, yatırımcıların da dikkatini çekti. Balderton Capital, VanMoof'a 12.5 milyon euro yatırım yaptı. Carlier, Balderton Capital'in, şirketinin dünya çapında genişlemesi için harika bir ortak olduğunu söyledi.