Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İngiltere’de faiz değişmedi

İngiltere Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0.1'de sabit bıraktı.

Güncellenme: 16:18, 17/12/2020
Haberler Ekonomi
İngiltere’de faiz değişmedi

İngiltere Merkez Bankası (BOE) İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit sonrası ticaret anlaşması için yaptığı müzakerelerin sonucunu beklerken, politika faizini ve varlık alım programının büyüklüğünü değiştirmedi.

BoE geçen ay varlık alım programını 150 milyar sterlin (195 milyar dolar) daha artırarak 895 milyar sterline çıkarmıştı. BoE ayrıca politika faizini yüzde 0.1’de sabit tuttu.

Londra ve Brüksel, 1 Ocak’tan itibaren ticarette ithal ürünlere yönelik gümrük vergileri şokunu önlemeye çalışıyor.

Avrupa Avrupa Birliği Dolar faiz İngiltere Merkez Bankası