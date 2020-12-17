İngiltere’de faiz değişmedi

İngiltere Merkez Bankası (BOE) İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit sonrası ticaret anlaşması için yaptığı müzakerelerin sonucunu beklerken, politika faizini ve varlık alım programının büyüklüğünü değiştirmedi.

BoE geçen ay varlık alım programını 150 milyar sterlin (195 milyar dolar) daha artırarak 895 milyar sterline çıkarmıştı. BoE ayrıca politika faizini yüzde 0.1’de sabit tuttu.

Londra ve Brüksel, 1 Ocak’tan itibaren ticarette ithal ürünlere yönelik gümrük vergileri şokunu önlemeye çalışıyor.