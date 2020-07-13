İngiltere’de fuar sektöründeki belirsizlik 30 bin kişiyi işsiz bırakabilir

İngiltere'de ekonomi yeniden açılırken, birçok sektör faaliyete geçti. Ancak fuar ve sergi endüstrisinde hâlâ belirsizlik hakim. Reuters'ta yer alan habere göre, bu belirsizlik nedeniyle binlerce insan işsiz kalma tehlikesi yaşıyor.

YÜZDE 60'I İŞE DÖNEMEYECEK

Organizasyon Endüstrisi Birliği, hükümetin yeniden açılma için kendilerine bir an önce tarih belirlemesi gerektiğini söyledi. Açıklamada, sergi ve fuarlara hazırlık için şirketlerin 8 ila 12 haftaya ihtiyaç duyduğuna vurgu yapıldı. Hükümetin kısa çalışma ödeneğini sonlandıracağı ekim ayında, sektörün tedarik zincirinde yer alan firmaların yüzde 60'ının iş hayatına dönemeyeceği de belirtildi.

DÜNYADAKİ İLK ETKİNLİK: ÇİN GÜZELLİK FUARI

Corona virüsü salgını, birçok etkinliğin iptal edilmesine ya da 2021 yılına ertelenmesine neden oldu. Etkinlik Organizatörleri Derneği Başkanı Chris Skeith, “Sergi ve fuar sektörü, İngiltere'de ekonominin her alanından faaliyet gösteren firmalar için son derece önemli. Yeniden başlama tarihi belirlenmemesi, 180 bin firmanın toparlanma sürecini olumsuz etkiliyor” dedi.

Tahminlere göre fuar ve sergi endüstrisindeki belirsizlik nedeniyle 30 bin kişi işsiz kalabilir. Salgın sonrası dönemde dünyadaki ilk etkinlik, Informa tarafından bu ay Şangay'da düzenlenen Çin Güzellik Fuarı oldu.