İngiltere’de kasıma kadar maaşlar devletten

İngiltere'de devlet, corona virüsü salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkartılan işçilerin maaşlarının yüzde 80'ini haziran ayı sonuna kadar karşılama kararı almıştı. Reuters’ta yer alan habere göre, bu destek dört ay daha uzatıldı. Ancak yapılan açıklamada, ağustos ayından itibaren işverenlerin bu konuda daha fazla destek olması gerektiği de belirtildi.



‘SİSTEMİMİZ MİLYONLARCA İŞLETMEYİ KORUDU'

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ilk plandaki ödeme koşullarının aynı kalacağını söyledi. Buna göre 7.5 milyon işçiye, 2500 pound’u geçmemek kaydıyla maaşlarının yüzde 80'i hükümet tarafından ödeniyor. Sunak yaptığı açıklamada, “İş verenlerden, hükümetle birlikte işçilerin maaşlarını ödemeyi paylaşmalarını isteyeceğiz. ‘Corona Virüsü İş Tutma Sistemi’miz, salgın sırasında milyonlarca iş ve işletmeyi korudu” ifadelerini kullandı.



II. DÜNYA SAVAŞI’NDAN BERİ GÖRÜLEN EN YÜKSEK ORAN

Bu plan, gerçekten de İngiltere'de işsizlik sayısının diğer ülkelere nazaran düşük kalmasını sağladı. Ancak bu süreçte devlete maliyeti yaklaşık 10 milyar pound oldu. Bu, neredeyse salgın sırasında sağlık sistemi için harcanan paraya eşit. Bu durum, ülkenin borç miktarının 2 trilyon poundu geçmesine de neden oldu. Kamu borçlanması ise gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 14'üne ulaştı. Bu, II. Dünya Savaşı'ndan beri görülen en yüksek oran.

PATRONLAR DETAYLI BİLGİ İSTİYOR

Bu arada Bakan Sunak'ın sözlerinin ardından işveren gruplarından da açıklamalar geldi. Patronlar, planın uzatılmasının ekonomiye hız kazandıracağını söylerken, “Ancak bizden nasıl bir katkı vermemiz bekleniyor, bu konuda daha fazla bilgiye ihtiyacımız var” denildi.