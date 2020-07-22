İngiltere’den 3 ayda tarihi borçlanma: 127.9 milyar pound

İngiliz Hükümeti, mali yılın ilk çeyreğinde tarihi bir borçlanmaya gitti. BBC'de yer alan habere göre nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kamu borçlanması 127.9 milyar pound olarak gerçekleşti.

Bunun en büyük nedeni, corona virüsü salgını nedeniyle hükümetin peş peşe açıkladığı destek paketleri oldu. İngiltere'nin 2019 yılının tamamındaki kamu borçlanması sadece 55.4 milyar pound idi.

TOPLAM BORÇTA REKOR: 1.9 TRİLYON POUND!

Ekonominin yeniden açılması, işletmelerin çalışmaya başlamasıyla kısa çalışma ödeneğinin düşmesi ve vergilerin artması sonucu hazirandaki borçlanma mayısın altında kalarak 35.5 milyar sterlin oldu. Ancak bu, geçen senenin haziran ayındaki rakamın yaklaşık beş katı. İkinci çeyrekteki borçlanmayla birlikte İngiltere'nin toplam kamu borcu da 1 trilyon 980 milyar pound ile rekor kırmış durumda.

‘I. VE II. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRAKİ EN BÜYÜK BORÇ'

Mali Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Paul Johnson konuyla ilgili olarak, “Mali yılın ilk çeyreğindeki borçlanma, kayıtların tutulduğu tarihteki en yüksek rakam oldu. Aslına bakarsanız ilk çeyrekteki borçlanma miktarımız, normal şartlarda tüm yıl boyunca borç almayı beklediğimiz rakamın iki katından fazla. Bu miktar, I. ve II. Dünya Savaşları dışında alınan en büyük borç oldu” ifadelerini kullandı.

BORCUN GSYİH'YE ORANI YÜZDE 99.6

Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ise kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı yüzde 99.6 olarak gerçekleşti. Bu, 1961 mali yılından beri ulaşılan en yüksek oran oldu. Uzmanlara göre borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranını yüzde 75'e indirmek için önümüzdeki 50 sene boyunca her 10 yılda bir bugünün parasıyla 60 milyar pound tasarruf edilmesi gerekiyor.

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