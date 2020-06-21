İngiltere’nin borcu, ekonomik büyüklüğünü geçti!

Corona virüsü salgınının ekonomik olarak en çok etkilediği ülkelerin başında İngiltere geliyor. Avrupa Birliği'nden çıkış sürecindeyken salgının başlaması, ülkeyi zor bir konuma soktu.

BBC'de yer alan habere göre, hükümet son olarak mayıs ayında 55 milyar 200 milyon sterlin (467 milyar TL) daha borçlandı. Bu rakam, istatistiklerin tutulduğu 1993'ten beri bir ayda alınan en büyük borç olarak kayıtlara geçti. Geçen senenin mayıs ayındaki kamu borçlanması bu rakamın dokuzda biri kadardı.

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VERGİ GELİRİ DÜŞTÜ, HARCAMALAR ARTTI

İngiltere için asıl endişe veren veri ise toplam kamu borcunun 1 trilyon 950 milyar sterline (16 trilyon 500 milyar TL) ulaşması. Böylece 50 yıl sonra ilk kez ülkenin borcu, toplam ekonomik büyüklüğünü geçmiş oldu.

Hazine Şansölyesi Rishi Sunak, “Virüsün kamu maliyemiz üzerinde ciddi etkisi oldu. Kamu maliyesini sürdürülebilir kılmanın en etkili yolu insanların işe dönebilmesi için ekonomimizi güvenli bir şekilde yeniden açmaktır. Bunu kademeli bir şekilde yapma planımızı belirledik” diye konuştu.

Mayıs ayında KDV'nin yanı sıra tüm vergi gelirleri daraldı. Diğer taraftan salgın nedeniyle açıklanan destek paketleri harcamaların artmasına neden oldu.

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SON İKİ AYDA BÜTÇE AÇIĞI 103.7 MİLYAR STERLİN

Nisan ve mayıs aylarında gelir ile harcama arasındaki fark 103.7 milyar sterlin (877.5 milyar TL) olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 16.7 milyar sterlindi (141 milyar TL).

Danışmanlık şirketi PwC'nin baş ekonomisti Alex Tuckett, “Hükümet virüs nedeniyle 29 milyar sterlinlik destek sağladı. Ancak asıl sorun KDV gelirlerinin yüzde 46 düşmesi oldu. Kısa vadede ekonominin toparlanmasıyla birlikte vergi gelirlerinin artırılması gerekiyor. Ancak bu rakamlar, Şansölye Sunak için bu yazın zorlu geçeceğini gösteriyor” yorumunu yaptı.

Pantheon Economics'ten Samuel Tombs ise, “Acil destek önlemleri, kamu maliyesi üzerinde devasa bir yük oluşturdu” dedi.

İngiltere'nin nisan ayındaki gayri safi yurt içi hasılası yüzde 20.4 düşerek rekor kırmıştı.