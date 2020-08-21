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İngiltere’nin kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

İngiltere'de hükümetin corona virüsü salgınıyla başa çıkmak için kamu harcamalarını artırmasıyla, resmi veriler kamu borcunun temmuz ayında ilk kez 2 trilyon sterlinin üzerine çıktığını gösterdi.

13:20 -
Haberler Ekonomi
İngiltere’nin kamu borcu ilk kez 2 trilyon sterlini aştı

İngiltere’de Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz ayı sonunda İngiltere’nin kamu borcunun 2 trilyon 4 milyar sterline ulaştığını açıkladı.

Kamu borcunun geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 227.6 milyar sterlin daha fazla olduğu ifade edildi. Bunun, İngiltere’de kamu borcunun ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) yüzde 100.5’ine denk geldiği belirtildi.

ONS, 1960-1961 yılından bu yana ilk kez borcun GSYİH’nin üzerinde olduğunu aktardı.

İngiliz ekonomistler, bunun hükümetin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çabalarının yansıması sonucu olduğunu belirterek söz konusu durumun iyileşmeden önce daha da kötüye gideceği konusunda uyarıda bulundu. (İHA)

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