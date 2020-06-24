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İnşaat devi Binladin’de 100 bin kişinin maaşı sallantıda

Suudi Arabistan’ın en büyük inşaat şirketlerinden Binladin Group, yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle nisan ve mayıs aylarında bazı çalışanların maaşlarını ödeyemedi. 100 bin personeli bulunan ve 15 milyar dolarlık borcunu yapılandıramayan şirketin, bu ay maaşları yatırıp yatıramayacağı belirsiz.

Sozcu.com.tr
11:09 -
Haberler Ekonomi
İnşaat devi Binladin’de 100 bin kişinin maaşı sallantıda

Suudi Arabistan'ın dev inşaat firması Binladin Group, ekonomik anlamda çok zorlu bir süreçten geçiyor. Corona virüsü salgını, işlerin neredeyse tamamen durmasına neden oldu. Şirket, 15 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için girişimlerde bulunsa da şimdilik bunda başarılı olamadı.

DEV PROJELERİ VAR

Bloomberg'de yer alan habere göre, 100 bin çalışanı bulunan Binladin Group, nisan ve mayıs aylarında birçok işçinin maaşını ödeyemedi. Şirketin haziran ayında 100 bin personeline maaş ödeyip ödeyemeyeceği belirsiz.

Şirket, yıllardır Suudi Arabistan'da havalimanlarının yanı sıra Mekke ve Medine'deki kutsal yerlerde yapılan mega projeleri üstlenmişti. Salgın sonrası devam eden projelerin büyük bölümü durduruldu. Binladin Group, konuyla ilgili yöneltilen soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti.

ÇALIŞANLAR TWİTTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ

Borç yapılandırması için Houlihan Lokey Şirketi ile birlikte çalışan Binladin Group, mayıs ayında maliyetleri yüzde 50 düşürdü. Bazı çalışanlara ücretsiz izinler verildi. Ayrıca Ramazan Ayı'nda 50 bin çalışana maaşlarının üçte biri kadar ödeme yapıldı. Maaşlarını alamayan ve bu nedenle şirkete öfkelenen çalışanlar, anonim isimlerle Twitter'da #BinladinMaaşlarındaGecikme etiketiyle tepkilerini gösterdi.

HÜKÜMET YÜZDE 37 HİSSEYİ ALMIŞTI

Suudi Arabistan, petrol fiyatlarının dibe vurması nedeniyle ekonomik kriz yaşıyor. Yönetim, KDV'yi üç katına çıkartırken, devlet çalışanları için ekstra ödenekler kesildi.

Hükümet, Usame Bin Ladin'in üvey kardeşi Bark Bin Ladin'in yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle 2017 yılının kasım ayında şirketin yüzde 37'lik hissesini devralmıştı.

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Son güncelleme: 11:17 24.06.2020
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