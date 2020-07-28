Intel, ürünlerdeki gecikme nedeniyle baş mühendisini kovdu

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, radikal bir değişim kararı aldı. CNBC'de yer alan habere göre şirket, yeni çıkarılacak ürünlerde planlanan takvimin çok gerisinde kalınması nedeniyle baş mühendis Murthy Renduchintala'yı kovdu.

Intel ayrıca teknoloji, sistem mimarisi ve müşteri ilişkileri gruplarını yeniden organize etti. Teknoloji bölümü beş ayrı takıma ayrıldı. Bu grupların tamamının doğrudan CEO Bob Swan'a rapor vereceği açıklandı.

PLANLANAN TAKVİMİN 6 AY GERİSİNDE

Kovulan Renduchintala'nın yerine 24 yıldır şirkette çalışan Ann Kelleher getirildi. Kelleher, Intel'in çok önem verdiği 7-nanometre ve 5-nanometre işlemcilerin geliştirilmesine öncülük edecek. Geçen hafta Intel'den yapılan açıklamada 7-nanometre işlemci üretiminin planlanan takvimin altı ay gerisinde olduğu duyurulmuştu. Şirket, akıllı telefonlar için çip üretimine geçen sene son vererek bu bölümü 1 milyar dolara Apple'a satmıştı.

CEO SWAN, ZOR DURUMDA KALDI

CEO Bob Swan, geçen kasım ayında yatırımcılara, 2021 yılının başında 7-nanometre işlemcilerin satışa çıkarılacağını ve böylece rakipleri yakalayacaklarını söylemişti. Ancak yaşanan gecikmeler nedeniyle Swan geçen hafta verdiği tarihi geri almak zorunda kaldı. 2015 yılında Qualcomm'un başkan yardımcısıyken Intel'e transfer olan Murthy Renduchintala, 3 Ağustos'ta görevini devredecek.