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İnternette Devlet Bahçeli yüzüğü rüzgârı

Taktığı yüzükler ile de birçok kez dikkatleri üzerine çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak Ayasofya silüetli yüzüğü ile gündeme geldi. Bahçeli'nin kullandığı yüzüklerin çok benzerleri internet siteleri üzerinden "Devlet Bahçeli yüzüğü" adı altında satılıyor ve fiyatları 100 TL ile 350 TL arasında değişiyor. Hukukçulara göre bir insanın ismi ya da markası pazarlama ürünü olarak kullanılırsa kişi bunu yasal olarak engelleme hakkına sahip.

Sozcu.com.tr
15:38 -
Haberler Ekonomi
İnternette Devlet Bahçeli yüzüğü rüzgârı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ayasofya’nın ibadete açılış töreni öncesinde kendi tasarımı olan ve Ayasofya'nın siluetinden esinlenilen özel bir yüzük yaptırdı. Bahçeli’nin yüzüğü gündemde geniş yer buldu.

MHP Lideri Bahçeli'nin kendi tasarımı olan Ayasofya siluetli yüzük / Fotoğraf: Sözcü

MHP liderinin taktığı yüzükler daha önce de dikkat çekmişti. İnternet sitelerinde de çok sayıda farklı ürün Devlet Bahçeli yüzüğü ismiyle satılıyor.

Devlet Bahçeli’nin yüzükleri zaman zaman siyasetin gündemine geliyor./Fotoğraf: Depo Photos

Yüzüklerin üzerinde genellikle Osmanlı tuğrası ile ay ve yıldız motifleri ya da kartal figürleri yer alıyor.

Bir çok internet sitesinde Bahçeli’nin taktığı yüzüklerden bulmak mümkün.

Bahçeli’nin ismi ile internette satılan yüzüklerin fiyatları genel olarak 100 TL ile 350 TL arasında değişiyor.

HUKUKİ BOYUTU NE?

Ancak söz konusu yüzüklerin Devlet Bahçeli yüzüğü ismi ile satılması yasal olarak sakıncalı. Avukat Cenk Söbe konu hakkında yaptığı açıklamada “Bir insanın ismi ya da markası pazarlama ürünü olarak kullanılırsa kişi bunu yasal olarak engelleyebilir. Haksız bir kullanım söz konusu. Bu işten ticari gelir elde edemez. Devlet Bahçeli dava açabilir ve bu haksız durumu engelleyebilir.” ifadelerini kullandı.

Avukat dava Devlet Bahçeli internet MHP söz Sözcü
Son güncelleme: 15:43 20.07.2020
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