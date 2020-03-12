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İran corona için IMF’nin kapısını çaldı

Corona virüsü salgınının en çok etkili olduğu ülkelerden İran, Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar dolarlık yardım talep etti. ABD'nin İran'a uyguladığı ambargo kapsamında istisnalar dışında ülkenin ABD doları ile ticaret yapması yasak.

Sozcu.com.tr
11:56 -
Haberler Ekonomi
İran corona için IMF’nin kapısını çaldı

Bloomberg’ün haberine göre; corona virüsü vaka sayısının 8 bini aştığı İran, Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 5 milyar dolarlık yardım istedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, IMF Başkanı Kristalina Georgieva’nın corona virüsünden etkilenen ülkelere destek verileceği açıklamasını hatırlatarak “Merkez Bankamız hemen bu imkana erişim istedi” dedi. Zarif ayrıca, IMF yönetimini tarihin doğru tarafında durmaya, sorumlu davranmaya ve Fon’un talimatlarına bağlı kalmaya çağırdı.

Çin ve İtalya’nın ardından corona virüsünün en çok etkili olduğu ülke olan İran’ın ekonomisi, ABD’nin sert yaptırımlarına eklenen salgın faktörü nedeniyle çok zor günler geçiriyor.

İran, 1945’ten bu yana IMF üyesi ancak IMF yönetimi üzerindeki ABD ağırlığı nedeniyle kurumun İran’ın talebine ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF’nin corona virüs ile mücadele eden ülkeler için 50 milyar dolarlık (305 milyar TL) bir kaynak ayırdığını söyledi. Söz konusu kaynağın 10 milyar dolarının az gelişmiş ülkeler için kullanılacağı belirtilmişti.

İran, IMF’den resmi olarak yardım talep ettiğini açıklayan ilk ülke oldu.

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Son güncelleme: 12:42 12.03.2020
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