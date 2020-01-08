İran’ın misillemesi akaryakıt fiyatlarına nasıl yansıyacak?

ABD’nin İranlı komutan Kasım Süleymani’ye düzenlediği suikastın ardında iki ülke savaşın eşiğine geldi. İran, ABD’nin bu saldırısına bu sabah gerçekleştirdiği füzeli saldırı ile karşılık verdi. Irak’ta bulunan 2 ABD üssü vurulurken İran televizyonu 80 ABD askerinin öldürüldüğünü açıkladı.

İran’ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırının küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceği endişelerini yeniden canlandırması petrol fiyatlarında da bir artışa neden oldu. 71 dolar seviyesinin üzerine çıkan brent petrol fiyatı 69 doların hemen altında 68.88 dolar seviyesine kadar geriledi.

AKARYAKITA ZAM GELİR Mİ?

Peki Orta Doğu’da yaşanan bu gelişmeler Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına yansıyacak mı? Sozcu.com.tr’nin sektör kaynaklarından aldığı bilgilere göre akaryakıt fiyatlarında pazartesi gününe kadar bir artış beklenmiyor. Brent petrol fiyatı ve dolar kuru Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Brent petrol 69 dolar seviyesinde bulunurken dolar/TL’de 5.97’den işlem görüyor.

EŞEL MOBİL DEVREDE

Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerinde eşel mobil uygulaması bulunuyor. Eşel mobil sistemi, ÖTV’nin azaltılması yoluyla gerçekleştirildiğinden bütçede ilgili gelir kaleminde düşüşe neden oluyor. Ayrıca akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler enflasyonu da doğrudan etkiliyor.

Geçen yıl sistemin başladığı 2018 Mayıs ayından kurdaki oynaklığın azaldığı 2018 Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.

İlgili tutar 2019 başından Mayıs sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar TL oldu. Eşel mobil Mayıs 2019’dan sonra da kullanıldı. Şu anda motorin ve otogazda eşel mobil sistemi devrede. Benzinde ise 10 kuruşluk bir zammın ardından devreye girecek.