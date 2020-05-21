İş Bankası’na 539 milyon euro ve 207,5 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

20 Mayıs 2020 tarihinde imzalanan kredi anlaşmasında Bank of America koordinatör, Emirates NBD Bank PJSC ise ajan banka olarak görev aldı.

Dış ticaretin finansmanında kullanılacak sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + yüzde 2,00, ABD Doları diliminde ise Libor + yüzde 2,25 oldu.

Söz konusu krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki 20 ülkeden 33 banka katılım sağladı.

Banka, yılın ilk çeyreğinde ulaştığı 512 milyar TL'lik aktif büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyük özel bankası konumunu sürdürüyor.