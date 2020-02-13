İş Bankası’ndan 44,3 milyon TL’lik satın alma

Bankadan KAP&#8217;a yapılan açıklamada böylece bankanın İş GYO&#8217;da sermayesindeki doğrudan payının yüzde 50,32&#8217;ye yükseldiği belirtildi. (REUTERS). . \t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\ta. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\tİlgili Haber. \t\t\t\tİş Bankası&#039;nın aktif büyüklüğü 468 milyar TL&#039;ye ulaştı. \t\t\t\tTürkiye İş Bankası&#039;nın aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonuna göre %12,4 oranında artarak 2019 yıl sonu itibarıyla 468,1 milyar TL&#039;ye ulaştı ve böylelikle İş Bankası, “Türkiye&#039;nin en büyük özel bankası” unvanını korudu. . \t\t\t. \t\t. \t. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/is-bankasindan-443-milyon-tllik-satin-alma-5622660","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/is-bankasindan-443-milyon-tllik-satin-alma-5622660","pageType":"yazi","pageIdentifier":5622660,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"ekonomi","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130u015f Bankasu0131&#8217;ndan 44,3 milyon TL&#8217;lik satu0131n alma"});aip('newsArticle', {"identifier":5622660,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/is-bankasindan-443-milyon-tllik-satin-alma-5622660/","headline":"u0130u015f Bankasu0131&#8217;ndan 44,3 milyon TL&#8217;lik satu0131n alma","articleBody":"","articleSection":"ekonomi","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/13/iecrop/is-bankasi-depo_16_9_1581587994.jpg","author":"Emre Deveci","dateCreated":1581588026,"datePublished":1581588026,"dateModified":1581588026,"info":"{"seo_news":"false"}"});