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İş Bankası’ndan 44,3 milyon TL’lik satın alma

İş Bankası, bağlı ortaklığı İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) sermayesinde İş Merkezleri Yönetim'e ait yüzde 2,42'lik payın tamamını 44,3 milyon TL bedelle satın aldı.

13:00 -
Haberler Ekonomi
İş Bankası’ndan 44,3 milyon TL’lik satın alma

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada böylece bankanın İş GYO’da sermayesindeki doğrudan payının yüzde 50,32’ye yükseldiği belirtildi. (REUTERS)

a İlgili Haber İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 468 milyar TL'ye ulaştı Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonuna göre %12,4 oranında artarak 2019 yıl sonu itibarıyla 468,1 milyar TL'ye ulaştı ve böylelikle İş Bankası, “Türkiye'nin en büyük özel bankası” unvanını korudu.
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