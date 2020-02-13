İş Bankası’ndan 44,3 milyon TL’lik satın alma

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İlgili Haber İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 468 milyar TL'ye ulaştı Türkiye İş Bankası'nın aktif büyüklüğü, 2018 yıl sonuna göre %12,4 oranında artarak 2019 yıl sonu itibarıyla 468,1 milyar TL'ye ulaştı ve böylelikle İş Bankası, “Türkiye'nin en büyük özel bankası” unvanını korudu.