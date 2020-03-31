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İş Bankası’ndan hastanelere 10 milyon TL

İş Bankası Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat sonucu hastanelere corona virüsle mücadelede kullanılmak üzere 10 milyon TL bağışlama kararı aldı. Bağışla solunum cihazı video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzeme/teçhizat tedarik edilecek.

16:21 -
Haberler Ekonomi
İş Bankası’ndan hastanelere 10 milyon TL

Corona virüsü salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere Türkiye İş Bankası Grubu 10 milyon TL'lik kaynak ayrılmasına karar verdi.

Ayrılan kaynağa Türkiye İş Bankası ve bankanın iştiraklerinden Şişe ve Cam Fabrikaları, TSKB, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım Ortaklığı katkı sundu.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü ile varılan mutabakat kapsamında; sağlık hizmet sunum kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla belirlenecek hastanelerin ihtiyaç duyduğu ventilatör, video laringoskop, maske, tulum, eldiven ve benzeri malzeme/teçhizat tedarik edilecek.

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