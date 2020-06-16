İş hayatında yeni düzenlemeler yolda

Corona virüsü salgınında normalleşme sürecinde iş hayatında bazı adımların atılması bekleniyor. Sendika çevrelerinden alınan bilgilere göre; Yapılması beklenen yeni düzenlemelerden bazıları şöyle:

*İdari para cezası ödeyerek de işten çıkarma olmayacak.

*Kısa çalışma ödeneği bitiyor onun yerine prim desteği gelecek.

*İşçi sigortasını işveren değil devlet ödeyecek.

*İşsizlik sigortası için çalışandan kesilecek miktarlar artıyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı İsmail Kocaman, özel sektörde çalışan kronik hastalar konusuna dikkat çekti. İş hayatında yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili DİSK ve Türk-İş yetkilileri çalışmaların devam ettiğini belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.

“ÖNCELİĞİMİZ ÇALIŞAN KRONİK HASTALAR”

Birleşik Metal-İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı İsmail Kocaman, iş hayatında atılacak yeni adımlarla ilgili şöyle konuştu; “Bu süreç bütün işletmelerde sıkıntıya yol açacak. Pandemi süreci içerisinde işletmeler de en çok zorluk çektiğimiz konulardan biri çalışan kronik hastalar. Kronik hastalar da devlet ne dedi, idari izinli sayılacaklar. Ama nerede resmi kurumlarda. Özel işletmelerde bu yaptırım uygulanmadı yada bir genelge yayımlanmadı” dedi.

ÖZEL SEKTÖRDEKİ KRONİK HASTALAR

Özel sektörde çalışan kronik hastalarla ilgili sadece Kocaeli Valiliğinin bir karar aldığını belirten Kocaman, “İşverenlerin kronik hastalar ile ilgili bir yaptırım uygulayacağını düşünüyoruz. ” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

İş hayatında yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili DİSK ve Türk-İş yetkilileri çalışmaların devam ettiğini belirterek açıklama yapmaktan kaçındı.