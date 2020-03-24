İş hayatının corona mağdurları

İşte gelen maillerden bazıları:

G. Ö.

Ben özel bir hastanede tıbbi sekreterlik yapıyorum 3 yıldır. 23.03.2020 tarihi itibarıyla ücretsiz izne zorlandım. Eşim zaten işsiz. Aldığım asgari ücretle kira-fatura-erzak-kredi ve 2 çocuğumun ihtiyaçları… Neye yetişeceğimi şaşırdım. 24 Nisan’da iş başı dediler ama biz zaten maaşı 1 ay geriden aldığımız için 2 ay içerdeyim şimdiden. 24 Nisan’da iş başı yaptıracakları meçhul. Lütfen bir yol gösterin.

M. M. A.

Ben Gaziantep’te otelde kat görevlisi olarak çalışıyorum. Mart ayında ayın 23’ü ile 29’u arası ücretsiz izine çıkarıldım. Nisan ayında da bir hafta ücretsiz izine gönderecekler. Bu etapta maddi olarak çok sarsılacağız. Ev kirası, evin ihtiyaçları, etrafa olan borçlar bizi sıkıntıya koyacak. Bu konuda biz işçi kesimine nasıl yardımcı olurlar bilmiyoruz. İşveren kısa çalışma ödeneği için İş-Kur’a başvuru yapacak mı bu konuda da bilgimiz yok. Allah yardımcımız olsun.

M. T.

Sorun şu: Ben Eskişehir de çay ocağı işletiyorum. Bugün itibarıyla dükkanım kapatıldı. Şimdi soruyorum. Bir sürü kredi ve de kredi kartı borcu var. Üstelik ev kira, dükkan kira. Ne olacak şimdi? Başka herhangi bir gelirim de yok. Allah yar yardımcımız olsun.

B. D.

Ben yaklaşık 2 aydır işsizim. Her yere başvuru yaptım lakin bir dönüş yok. Bir de corona virüsü çıktı, her yer kapatılıyor iş istihdamı zayıfladı. Bakmam gereken bir ailem var ve 2 aydır iş bulamadım. İşsizlik maaşına başvurdum. 600 gün olmadığı için onaylanmadı. Virüsten dolayı iş alımları yok ve herhangi bir gelirim de yok. Biz işsizlerin durumu corona virüsünden daha kötü.

Ç. O.

Bizimkisi tam bir rezalet; öğrenci servisi şoförlüğü. Okullar kapandı. Biz de işsiz kaldık. Ayda bir hafta sigorta yapıyorlar. Bu işi gözünüzde büyütmeyin lütfen. Benim memleketimde servis şoförlüğünden 1.500 TL maaş alana ağa diyorlar. Bu yüzden yardım da alamıyoruz. Kimsenin de umurunda değiliz gibi bir havadayız. Bugüne kadar ne şirketten ne de başka yerden arayan soran olmadı. Tek duyduğum ‘kendinizi karantinaya alın’ kelimesi. Tamam alalım da bunun sonu nereye kadar gider?

C. D.

Ben Antalya da özel bir matbaada saha satış sorumlusu olarak çalışıyorum. Sorunlarımıza ortak olmak istediğiniz için teşekkür ediyorum. 4 Aydır bir şirkette çalışıyordum. Virüs ve ekonomik sıkıntılardan dolayı iş yerimiz kapatıyor.

Corona virüsü dünyanın ortak sorunu ancak diğer ülkeler vatandaşlarını mağdur etmemek adına elini taşın altına koyuyor. Vatandaşlarına koşulsuz sosyal yardımlar yapıyor.

Nişanlım yabancı uyruklu Türkiye’de özel bir eğitim kuruluşunda öğretmen. Virüsten dolayı ücretsiz izne çıkarıldı. Kendi ülkesi de karantina altında olduğu için ülkesine dönemiyor.

Şu an zor durumdayız. İş arıyoruz fakat iş görüşmelerine virüs engelinden dolayı gidemiyoruz. Sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi belki kira, elektrik ve su faturalarımızı devletimiz karşılayabilirdi.

Kendi OHAL’imizi ilan edecek kadar zengin değiliz. Hiç bir gelirimiz yok. Yetkililerin sadece işverenlere ve zengin iş adamlarına sağladığı ekonomik paketleri değil, işçileri ve aileleri de düşünmelerini istiyorum.

E. D.

Ankara’da bir hazır beton firmasına çalışıyordum. 3 hafta önce nedensiz yere işten çıkarıldım. Bir de üstüne bu virüs vakası patlak verdi. Şimdi piyasada iş yok. İş olmazsa da para yok. Para olmazsa hayat ve geçim yok. Özel sektör ise alımı durdurdu ve işten çıkarıyor.