İş insanı Necip Sayman hayatını kaybetti

Kimya, depolama ve emlak alanlarında hizmet veren Sayman Grup’un yönetim kurulu başkanı Necip Sayman hayatını kaybetti.

Sayman’ın 29 şubat günü geçirdiği bir rahatsızlık sonucu yaşama veda ettiği öğrenildi.

İş insanının cezane töreni Notre Dame de Sion Fransız Lisesi avlusunda bulunan Aziz Esprit Kilisesi’nde 6 Mart Cuma günü düzenlenecek. Cenaze törenini takiben iş insanı Feriköy Latin Katolik Mezarlığı’na defnedilecek.

SAYMAN GRUP HAKKINDA

Hilmi Sayman 1941 yılında ayakkabı satarak ticaret hayatına atıldı. Aradan geçen süre içerisinde Diyarbakır’dan İstanbul’da gelen Sayman ticaretin çeşitli alanlarında uğraştıktan sonra 1982 yılında Sayman Grup’u kurdu. Necip Sayman ise 1982 yılından bu yana şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor. Şirkette şu an üçüncü kuşak aktif görev alıyor.