Türkiye’nin en büyük iş örgütlerinden Suudi Arabistan tepkisi

Temmuz ayından bu yana firmalardan Türkiye’den mal alınmayacağına yönelik resmi taahhüt alan Suudi Arabistan hükümetinin ambargosu 1 Ekim’de başladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowskı, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve YASED Başkanı Ayşem Sargın, konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

“ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ”

Açıklamada, Türk iş insanlarının Suudi Arabistan ile ticari ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir şekilde sürdürülmesine büyük önem verdikleri belirtilerek, “Birbirini tamamlayıcı nitelikte olan Türk ve Suudi ekonomilerinin kalkınması ve büyümesinin, ülkelerimiz arasındaki ticaretin kazan-kazan ilkesi çerçevesinde sürdürülmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Zira ticaretin halkları zenginleştiren ve refahı artıran en önemli unsur olduğunu biliyoruz. Tüm bunlara rağmen, Suudi Arabistan'da ülkemiz firmalarına yönelik giderek artan bir menfi tutum sergilenmeye başladığını üzülerek takip ediyoruz” denildi.

“TÜRKİYE'DEN İTHALAT YAPILMAMASI İÇİN TAAHHÜTNAME İMZALATILDIĞI İFADE EDİLMEKTEDİR”

“Firmalarımızdan aldığımız ve basına da yansıyan şikayetlerde, Suudi yetkililer tarafından Türkiye'den ithalat yapılmamasının ifade edildiğini görüyoruz” denilen açıklamanın devamında, “Ayrıca, firmalarımızdan mal tedarik eden birçok Suudi firmasına, Türkiye'den ithalat yapılmaması için taahhütname imzalatıldığı da ifade edilmektedir. Yine son dönemde küresel lojistik firmaları da, Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine karşı uygulanan engeller hususunda müşterilerini uyarmakta, Suudi gümrüklerinde sadece Türkiye'den gelen ürünler için çok uzun süre bekletilmeye hazır olmalarını ve hatta Türkiye'den ithalatın engellenebileceğini belirtmektedir” ifadeleri yer aldı.

“HER İKİ ÜLKE İŞ İNSANLARINDA DA HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU”

Bu konunun ikili ekonomik ilişkilerin boyutunu da aşarak küresel tedarik zincirleri açısından da sorun haline geldiğinin belirtildiği açıklamada, Suudi Ticaret Odaları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdul Aziz Al-Ajlan'ın 3 Ekim'de kendi sosyal medya hesabından Türk ürünlerini boykot etmenin tüm Suudi vatandaşların görevi olduğuna dair paylaşımının her iki ülke iş insanlarında da büyük hayal kırıklığına neden olduğu ifade edildi.

“HER İKİ ÜLKE EKONOMİSİNE VE HALKINA ZARAR VERECEK”

Yaşanan gelişmelerin Suudi Arabistan'da çalışan Türk müteahhitlik firmaları için de geçerli olduğu belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle dendi: “Müteahhitlerimiz uzunca bir süredir açılan önemli ihalelere davet edilmemekte, kendilerine yeni büyük proje verilmemektedir. Firmalarımızın Suudi Arabistan'da maruz kaldığı ayrımcı muameleler nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Ülkelerimiz arasında ticareti engellemeye yönelik resmi veya gayri resmi uygulamalar, aramızdaki ticari ilişkilere menfi yansıyacak, her iki ülke ekonomisine ve halkına zarar verecektir.”

“SUUDİ YETKİLİLERDEN SOMUT ADIMLAR ATMASINI BEKLİYORUZ”

Açıklamada, Türkiye'den mal tedarikinin azaltılmasının, Suudi firmaların da iş hacimlerini ve gelirlerini düşüreceği, kalite, fiyat ve güven anlamında Türk ürünlerini tercih eden Suudi Arabistan vatandaşlarının alım gücünü olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

“Bu çerçevede Türk iş insanları olarak, ticari ve ekonomik ilişkilerimizdeki sorunları çözmek için Suudi yetkililerden somut adımlar atmasını bekliyoruz. Yapıcı diyalog ve karşılıklı işbirliği ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve tüm engelleri birlikte aşabileceğimize içtenlikle inanıyoruz” denildi.