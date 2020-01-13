İş Konuşuyoruz 43. Bölüm: Zen Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş

2019 nasıl geçti?

2018 Ağustos’ta ciddi bir daralma yaşadık. Ağustos, eylül ve ekimde ‘Sonumuz ne olacak? diye düşünüyorduk. Kasımla eski günleri yakaladık. 2019’a güzel başladık. Güzel bir büyüme ile devam ediyoruz. 2020 için güzel sinyaller var.

Türkiye’de bundan 10 sene önce pırlanta tüketilmiyordu. Pırlanta zengin takısı olarak görülüyordu. Biz yılın her günü reklam vererek pırlantanın ulaşılabilir bir ürün olduğunu anlattık. ‘800 TL’ye, 500 TL’ye siz de alabilirsiniz’ diye yaptık ve başarılı olduk. Şu an evlilik tekliflerine bakarsak bir çok teklif, pırlanta tek taş yüzük ile yapılıyor.

‘Kapalıçarşı üniversitesi mezunuyum’ diyorsunuz. Bu lafı biraz açar mısınız?

Ailemde kuyumculuk yapan üçüncü jenerasyonum. Babam, dedem kuyumcu, baba oğula öğretiyor… Bu işin okulu burası. Küçük yaştan beri babamla çalıştım. Liseden sonra babam bana Emil Kuyumcusu diye bir dükkan açtı. Daha sonra toptan satış, yurt dışı ihracat, sonra bu deneyimlerle Zen kuruldu.

Babamın yanında çalıştıktan sonra 14 yaşından bu yana hep başka dükkanlarda çalıştım. Çıraklık, tezgahtarlık yaptım. Orada edindiğimiz bilgiler çok önemli.

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’i reklam filminde oynamaya nasıl ikna ettiniz? Geri dönüşü nasıl oldu?

İlk defa bir marka için reklam filminde oynadılar. Onları ikna etmek zordu. Bayilerimize sorduk, halka sorduk… Türkiye'nin en sevilen çifti. Pırlantanın kodlarında aşk var evlilik var. Onları ikna etmek uzun sürdü. O reklamdan gayet memnunuz, çok sevilen bir çifti bulmuşuz.

Cuma indirimleri satışlarınıza nasıl yansıdı?

Muhteşemdi. Biz Diamond Friday diyoruz. Eskiden üç tane özel günümüz vardı; yılbaşı, sevgililer günü ve anneler günü. Ona şimdi bu cuma da eklendi. Başka özel günler de var. Anadolu’nun eski adetidir. Bayramlardan sonra eşler, beyler hanımlarına altın ve pırlanta hediye eder. Bayram sonrasında bu reklamları yapmaya başladık. Gayet başarılı geçiyor. ‘Bu kadar çok indirim olur mu?’ diyorlar. 10 adet satıyorsunuz 2 TL kârla, bu özel günlerde 20 adet satıyorsunuz 1 lira kârla, yine kazanıyorsunuz. Yine perakende alıveriş yapan insanlar kazanıyor.

Bölgesel alışkanlıklar?

Bölgesel olarak farklar yok. Tek taş, beştaş, ışık seli, bilezik, tek taş kolye ve bilezik satıyoruz. Yüzde 30'u moda mücevherler.

Verdiğiniz reklamlar satışlarınızı etkiledi mi?

Tanıtılmayan bir şey satılamaz. Biz ona karar verdik. Pırlanta satılmıyor ama televizyonda reklamı yok. Reklamını yaparsak çok satacağına inandık. Beş yıldır 365 gün reklam yapıyoruz. Her gün birkaç adet televizyondayız. En çok reklam veren ilk 5-10'dayız. Fiyatı doğruysa kaliteliyse bir ürünü tanıtırsanız o satılacaktır.

2020 için kendinize ne gibi hedefler koydunuz?

Daha önce ihracata yöneldik. İhracatımız arttı. 2020'de Türkiye'de yatırımlarımızı çoğaltacağız. Açılmayan, açılamayan AVM'ler açılacak. Bir de mağazalarımıza daha çok misafir girmeye başladı. Mağazalarımızı büyüteceğiz. 2020'de çok büyüyeceğiz.

E-ticarette ne durumdasınız?

Bundan 12-13 sene önce açtık sitemizi. Kendimizi tanıtmak için yaptık. ‘Dokunmadan pırlanta alınmaz’ diyorduk. Her ay 2000 paket buradan çıkıyor. Zen'e güven en önemli sebep. Beğenilmezse değiştirilmesi çok kolay. Mağazada deneyebiliyorlar. Tanınıyorsanız, biliniyorsanız her şey internetten satılabiliyor.

Nasıl bir patronsunuz?

Şu an yok ama benim de geç kalınmasıyla ilgili problemlerim olmuştur geçmişte. Bitirilmeyen işler büyük sıkıntıdır. O zamanlar yeni ekipler kurduk. Hızlı büyüdük. Şimdi ekiplerime bakınca şikayetim yok.

Çok iş görüşmesi yaptım. İş görüşmesi masasında tanıyamazsınız. İş verip aldıktan sonra karar veriliyor. Bazı ekipler işlerini tamamlamıyorlar. Bir iş yüzde 99 olsa bile tekrar dert olarak önümüze geliyor. Bitmeyen işler büyük problem. Ekiplerim daha iyi. Aynı zorluklar devam ediyor. Eskisinden daha az çalışıyorum.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

Fenerbahçeliyim. Sezon başında şampiyon oluruz dedik ama şimdi bilmiyorum. Bir sürpriz olabilir, o rüya gibi oynayan bir takım olmadı. Şampiyon olsak bile o eski takımımız yok.

Çalışma temposundan ailenize vakit ayırabiliyor musunuz?

Aileye bol bol vakit ayırıyoruz. Onlarla senede 3-4 hafta tatil yapıyorum. Akşamları beraberiz. Aileme vakit ayırıyorum. İşkolik değilim. Kendimi kapatmıyorum. Çok arkadaşım, dostum var.

İstanbul’da yapmayı sevdiğiniz şeyler neler?

Boğazda balık yemeyi severim. Muhteşem bir boğazımız var. Dünyada böyle bir keyif yok. Yurt dışında yaşamak isterdik küçükken şimdi 1 hafta kalınca yurt dışında, İstanbul'u özlüyorum. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Kıymetini bilmemiz lazım.

Akdeniz şehirlerini de seviyorum. Nice, Cannes o bölgeleri seviyorum.

Erkeklerin pırlanta kullanmaya bakışı nasıl?

Kadınlara yaptığımız satışlar satışlarımızın yüzde 99’unu oluşturuyor ama bir kaç yıldır çok güzel erkek koleksiyonları hazırladık. Saatler bilezikler gümüş ve çelik kullanıyoruz. Satışlarımızda önemli bir yeri olacağına eminim. Pırlantalı saati erkekler de kullanmaya başladı. Pırlantaları sadece sayıların olduğu yerlere koyuyoruz.