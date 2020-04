İş Konuşuyoruz 46. bölüm: Şahsuvaroğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu

Sizi biraz tanıyalım…

Grup olarak Cezayir, Irak ve Türkiye olmak üzere otomotiv ve inşaat sektöründe aktif ticari alanlarda faaliyet gösteriyoruz. 1952’de Erzurum’da başladık. Sonra İstanbul’da ben tek başıma Nihat Şahsuvaroğlu Grup ile 11 markanın bayiliğini yaptım ve bunların her birine ayrı plazalar yaparak müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir sistem ürettik. Başarımız bununla birlikte gelişti ve sonuç aldık. 2000 yılına kadar Türkiye'de 11 markanın bayiliğini yaptık. Ve bu dönemde de biz bütün markalarda satışta her markanın Türkiye birincisiydik. Bizim sektörde klasik bir cümle vardır; bir kasa bir masa… Biz bunu bir tarafa bırakıp Türkiye'de ilk defa plaza yaptık. Ford plaza olarak Maltepe'de hayata geçirdik.

Bu yatırımı sektörün gelecekte lokomotif sektör olacağına olan inancımızdan dolayı yaptık ve şu anda her marka kendi plazasını yaptı. Rekabetini böyle devam ettirdi. Bu bizim için bu sektörde çok önemli bir öngörüye sahip olduğumuzun göstergesidir. Bayilikleri bıraktıktan sonra kendimiz Çin'den Jac markasını Türkiye'ye ithal ettik. Fakat 2000 yılında dövizde yaşanan aşırı yükselmenin etkisiyle bu ürünleri yurt dışında satmak için pazar arayışına başladık. Böylece Cezayir ve Irak'a da yerleşmiş olduk.

SSangYong markasını 2007 yılından bu yana Türkiye genelinde hemen hemen her bölgede çok iyi bir şekilde temsil ediyoruz. 2019 yılında hafif ticari sektörde en hızlı büyüyen marka ödülünü aldık. Aracımız çok popüler oldu. Fiyatıyla, kalitesiyle, bizim pazara sunuşumuz ve müşteriye verdiğimiz önem, verdiğimiz servis ve karşılıkla hak ettiği yere geldi. Hedefimiz 2020 yılında da bunun devam etmesi.

2019 yılı nasıl geçti? 2020 hedefleriniz neler?

2019 yılında Türkiye'de 480 bin civarında otomotiv satışı gerçekleştirildi. 2018'e göre yüzde 23 gibi bir daralma gösterdi. Ama hafif ticaride 2018'e göre yüzde 52 gibi bir daralma oluştu. Ama biz buna rağmen en hızlı büyüyen hafif ticari markası ödülünü aldık. 2020 de bizim için çok önemli. 2020 yılında, 2019'un son çeyreğinde lansmanını yapmış olduğumuz Korando ve yeni jenarasyon, yeni makyajlı Tivoli modellerimiz ile 2020'nin sonunda en hızlı büyüyen segment model ödülünü almaya adayız. Bunun için de altyapımızı kurduk. Şu anda ciddi bir şekilde aracımıza talep var. Hafif ticari aracımız çift kabin, 4×2, 4×4 -tabi kendi içinde varyasyonları var, bunlara ilave olarak bizim Türkiye'den yaptığımız arka kapak dediğimiz aksesuarlar var. Bunlarla birlikte pazardaki payımızı adetsel olarak artırmaya çalışıyoruz.

Tüketici de doğal olarak bize bunun karşılığını veriyor. Bir diğer önemli konu da bizim ülke genelinde yapmış olduğumuz yatırımlar. En önemlisi, 14 ilde kendimize ait satış, yedek parça ve satış sonrası altyapımız var. Ve diğer bayilerimizle de aynı standartlarda, müşterilerimize minimum 3 fonksiyonlu (satış-servis ve yedek parça) hizmet veriyoruz. Pickup ve SUV'da da aynı şeyi yaparak…

Korando'da çok güzel bir başlangıç oldu. Sipariş verdiğimiz bütün ürünler satıldı. Gelen ürünlerimiz satıldı. Nisan mayısa kadar sipariş verip ürettireceğimiz bütün ürünlerin kaporaları alındı. Bunlar güzel haberler. Ürünün fiyatı ve kalitesi ile lansmanından aldığımız pozitif reaksiyondan dolayı çok memnunuz.

Sizce vergi düzenlemeleri otomotiv sektörünü nasıl etkiliyor?

Kesinlikle sürekli hale getirilmeli. Avrupa'da en yüksek vergi bizde. Devlet de otomotiv sektörünü çok ciddi bir vergi kaynağı olarak görüyor. Ve öyle de para alıyor. Avrupa'da böyle değil tam tersi. İkincisi tüketici şu anda bunu bir yatırım kaynağı olarak görüyor. Aslında böyle değil. Gelecekte Avrupa gibi olacağız. Buna inanıyoruz. Rekabette eğer en iyi olursanız devam edebilirsiniz. Biz de onun için kendi yatırımlarımızı yaptık. Ülkenin en önemli illerinde, en stratejik noktalarında kendimiz yatırım yaptık. SSangYong dünyada zirveye gidişine devam ediyor. Biz de Koreli SSangYong ailesinin bir parçası olarak onlarla birlikte yeni ürünlerle -elektrikli araç ile ilgili çok ciddi ürünler planlıyorlar- 2021 yılında elektrikli aracımızın lansmanını da yapacağız.

Bu araç kalitesi ve fiyatıyla çok önemli bir araç olacak. Şu anda bizim Korando ve Tivoli araçlarımız Türkiye'de nasıl hak ettiği karşılığı bulduysa diğerlerinde de olacak. Gelecekte bu devam edecek.

‘KENDİLERİ DE TÜRKİYE’DE OLMAK ZORUNDALAR’

Bakın Türkiye'de distribütörler Avrupa gibi oluyor. Bu ne demek? Yani artık kendileri Türkiye'de olmak zorundalar. Eskiden her markayı biri temsil ediyordu. Çünkü çok kârlıydı. İnanılmaz derecede rekabet yoktu. Arz azdı, talep çoktu. Otomobil markası bayisi olmak çok cazipti. Ben bir çok markanın bayiliğini yaptığım için biliyorum. Bir araç satıp bir araç kazanıldığı dönemler oldu.

Bu dönemler bitti ciddi rekabet başladı. Nasıl Avrupa'da hemen hemen her yerde her marka kendisi varsa Türkiye'de de o olmaya başladı. Çünkü kârlılık düşünce rekâbet artınca, masraflar artınca bu olmak zorunda oldu. İşte en son Citroen örneği, kendisi geldi. Volkswagwen'in Türkiye'ye gelme planları vardı. Bir takım terslikler olunca askıya aldı.

Bu gelişmelere baktığımız zaman buradaki aşırı ve sert rekabetin gelecekte Avrupa gibi olması kaçınılmaz. Biz de burada en iyi şekilde yerimizi alacağız. Birincisi payımızı artıracağız, ikincisi çeşidimizi artıracağız. Üçüncüsü müşteri memnuniyetine önem vererek müşterilerimizin SSangYong'a olan bağımlılığını devamlı hale getireceğiz. Ana hedeflerimiz bunlar.

Şu anda bayilik talepleri de oluşmaya başladı. Yeni Korando ürünümüzle yeni makyajlı Tivoli ürünümüzle yeni Mussu Grand ticari aracımızla hepsine bayilikleri vereceğiz. Bu işi profesyonelce yapan ekiple, kendi içimizde ve Türkiye genelinde bayi teşkilatımızla SSangYong'un ortağı Hintli Mahindra ile birlikte dünyada planladığı zirveye yürüyüşünün devamını ve desteğini Türkiye'de de biz yapacağız.

Türkiye'nin yerli otomobil projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yerli otomobilin lansmanı yapıldı. Umarım başarılı olur. Ben 82 milyondan biriyim, ülkenin bir bireyiyim. Bu işe katkı gerekiyorsa da vermeye hazır olan biriyim. Otomotiv sektörü baştan planlanmazsa, altyapı kurulmazsa bunun AR-GE'leri araştırması olmazsa bir günde yerli otomobil üretilmesi tabii ki biraz zor. Biraz realist olmak lazım. Gerçekçi olursak tabii ki olur, planlanır, gelecekte üretilir ama bugünden yarına değil. Ama gelecekte olacaktır. Çünkü elektrikli araç mekanik araç gibi zor bir ürün değil. Fakat ileri teknoloji isteyen bir ürün. Bunu yapmak için de kesinlikle şimdiden başlamak lazım.

Burada en önemli konu pil.

TEK ŞARJLA 400 KİLOMETRE

SSangYong'un şu anda geliştirdiği ve 2021 yılında pazara sunacağımız ürün tek şarjla 400 km götürebilecek pile sahip. Hedef 600, 700, 800, 1000 kilometreye çıkarmak. Çünkü buradaki sıkıntı pili hızlı şarj etmek. Yani bunun devamında olan gelişmesi gereken teknolojinin içerisindeki en önemli konular da bunlar. Pilin hızlı ve her yerde şarj edilmesi. Bunların altyapısının oluşması lazım. Ülke önce bunları da halletmeli. 2019 yılında dünyada satılan 4 milyon civarında elektrikli araç var. 2020'de hedeflenen 5 milyon civarında. Hibrit ve elektrik gelecekte Avrupa'da belirli zamanlarda mecburi olacak. Türkiye buna hazırlığını yapmalı. SSangYong-Mahindra bunun altyapısını yapıyor. Türkiye'ye elektrikli ve ikinci etapta hibrit elektrikli aracını kesinlikle sunacak. Biz de bu sektörde çok önemli bir oyuncu olarak yolumuza devam edeceğiz.

SSangYong SUV üreticileri içerisinde dünyadaki en eskilerden birisi. Bu işi en iyi yapanlardan. Biz bunu Cezayir'de 2000 yılından bu yana, 2007 yılından itibaren de Türkiye'de satıyoruz. Hiçbir tane ölümlü kaza olmamıştır. Ölümlü olmuşsa bile kemer bağlamamak gibi kullanıcı hatasından olmuştur.

Araçtan kaynaklanan teknik bir etkenle ölümlü bir kaza olmamıştır. Aracın teknik özellikleri tamamen korumacı ve en yüksek seviyede. En ileri teknoloji ile yapılmış can güvenliği standardına sahip bir ürün SSangYong.

Bizim için kesinlikle önemli ve gurur verici bir nokta. Bütün ailelere ve kullanıcılara SSangYong'u almasa dahi test etmesini, internet sitemizden kesinlikle bunların detaylarını inceleyip SSangYong'u tanımasını tavsiye ediyorum. Bunu yaptıktan sonra ben, ailesini seven her insanın SSangYong alma planları yapacağına inanıyorum. Çünkü SSangYong'da can güvenliği standart.

Satış sonrası hizmetleriniz neler?

Satış sonrası ile ilgili bizim iddialı olduğumuz konular var. SSangYong'un müşterilerimiz taahhüdü şu; Biz Şahsuvaroğlu Dış Ticaret Türkiye Distribütörü olarak SSangYong'un Türkiye'deki her müşterimize yüzde 100 müşteri memnuniyetini hem satışta hem satış sonrasında sağlamak zorundayız.

Satış sonrası çok önemli. Her müşteri mutlaka bize geldiğinde 3 gün içerisinde müşteri memnuniyeti departmanımız onu arar ve karşılanmasından aracın teslimine kadar ona sorular sorar. Bunların karşılığında bir istatistik yaparız. Buna göre de baktığımızda müşteri memnuniyeti oranı bizde yüzde 99. Bu çok önemli. Biz bunu yüzde 100'e çıkarmak istiyoruz. İddialıyız ve bu yönde çalışmalarımız var. 7/24 servisimiz var. Bizim yeni ürünlerimizde kaza anında otomatik arama sistemi var ve olacak. Zaten bu altyapı bütün tüketicilerin lehine olan bir şey. Bu kaza anında müşterilerimize yapılacak yardımı ve ona anında gitmemizi sağlayacak.

Ülke genelinde bizim markamıza olan güven yaptığımız istatistiklere göre kullanan her müşterimiz yüzde 99 yine bizim markamızı alıyor. Yani markamıza sadakat bağlılık bizde çok yüksek oranda. Bu da demek ki ürünümüzü, servisimizi, hizmetimizi benimsemiş ve sevmiş. Onun için bağlılığı devam etmekte. Bu da bizim için çok önemli bir argüman ve çok önemli bir gurur kaynağı.

İnşaat alanındaki yatırımlarınız neler?

İnşaat ile ilgili yatırımlarımızı talebin minimize olmasından dolayı herkes gibi biz de rölantiye aldık, yavaşlattık. Devletin tüketiciye vermiş olduğu düşük faiz desteği ile biraz daha hareketlendi. Fakat yeterli değil. Alımı istediğimiz seviyeye getirmedi. Şu an pazarda olan 1 milyon 800 bin civarındaki konutun bir an önce bitmesi lazım ki yenisi arz edilsin. Buna bir zaman ihtiyacı olduğundan sektörün çok kısa zamanda kendini iyi bir şekilde toparlayıp kârlı hale geleceğine ben inanmıyorum. Ama tabiki gelecekte birlikte göreceğiz böyle bir şey olduğunda biz yine inşaatta işimize Türkiye'de de diğer ülkelerde de devam edip yapacağız.

İlerleyen dönemde Türkiye’ye bir fabrika yatırımı yapılır mı?

Bu tabii mümkün, olmaz diye bir şey yok. Çünkü SSangYong’un patronu Mahindra, Türkiye’de tarım sektöründe bir takım yatırımlar yaptı, fabrikalar satın aldı. Daha önce de burada bir çalışma yaptı. Otomotiv sektöründe nasıl bir yol izlenir diye planlama yapıldı. Ama şu anda ekonominin içinde bulunduğu konjonktürden dolayı zaman söylemek zor, ama mümkün. Ben inanıyorum Mahindra ile SSangYong’u Türkiye’de üretip Avrupa’ya satabiliriz.